Polskie MSZ reaguje na zawieszenie broni

Kosiniak-Kamysz o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie: optymistyczny sygnał Źródło: TVN24

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wydało oświadczenie w sprawie zawieszenia broni pomiędzy USA a Iranem. "Polska konsekwentnie stoi na stanowisku, że rozwiązywanie konfliktów na świecie powinno odbywać się zgodnie z zasadami i z poszanowaniem obowiązującego prawa międzynarodowego, zwłaszcza Karty Narodów Zjednoczonych" - poinformowano.

Resort dyplomacji przekazał, że informację o zawieszeniu broni przyjął "z zadowoleniem". "Dziękujemy Pakistanowi i innym zaangażowanym mediatorom za ich dyplomatyczne wysiłki" - przekazano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Co po pięciu tygodniach wojny osiągnął Trump

MSZ: porozumienie powinno dotyczyć też Libanu

MSZ wskazało, że porozumienie powinno obejmować też "stabilizację i gwarancje integralności terytorialnej Libanu".

"Zdecydowanie zachęcamy Izrael do przyjęcia apelu władz libańskich o przeprowadzenie bezpośrednich negocjacji zmierzających do zakończenia konfliktu" - czytamy. Izraelskie media informowały wcześniej, że premier Izraela Benjamin Netanjahu przekazał, iż jego kraj popiera decyzję Donalda Trumpa o zawieszeniu ataków na Iran na dwa tygodnie, ale zaznaczył, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu.

Resort spraw zagranicznych zaznaczył, że poprawa sytuacji politycznej w obszarze Bliskiego Wschodu zapewni bezpieczeństwo dostaw energii i kluczowych surowców oraz stworzy warunki inwestycyjne dla odbudowy zniszczeń i wzrostu gospodarczego.

"Do budowy architektury bezpieczeństwa w regionie, odpornej na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, konieczne będzie także trwałe, dyplomatyczne rozwiązanie kwestii irańskiego programu nuklearnego, balistycznego oraz zaprzestanie wspierania przez Iran destabilizujących region organizacji terrorystycznych" - zaznaczyło polskie MSZ.

W nocy z wtorku na środę, tuż przed upływem terminu ultimatum wyznaczonego przez prezydenta Donalda Trumpa, USA i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Częścią osiągniętego za pośrednictwem Pakistanu rozejmu jest ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz. Jeszcze we wtorek Trump zapowiadał, że "tej nocy zginie cała cywilizacja" i stwierdził, że choć tego nie chce, prawdopodobnie tak się stanie.

OGLĄDAJ: Vance o zawieszeniu broni z Iranem: bardzo kruchy rozejm