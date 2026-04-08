Polska

Kosiniak-Kamysz o zawieszeniu broni. "Optymistyczny sygnał"

Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie: optymistyczny sygnał
Źródło: TVN24
Dobrze, że dochodzi do chwilowego, a miejmy nadzieję w perspektywie dłuższego, uspokojenia sytuacji - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie. - Liczymy na kontynuowanie tego procesu z dojściem do trwałego zawieszenia broni i pokoju - powiedział.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz będzie dziś gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 i TVN24+. Początek programu o 19.30.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy z wtorku na środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie "obustronny".

- Dobrze, że do tego doszło. To zawsze jest optymistyczny sygnał - powiedział w środę szef resortu obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując ogłoszenie o tymczasowym zawieszeniu broni.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz
Źródło: TVN24

- Dobrze, że dochodzi do chwilowego, a miejmy nadzieję w perspektywie dłuższego, uspokojenia sytuacji - ocenił. Zdaniem wicepremiera "jest to potrzebne ze względu na rynek paliw dla każdego odbiorcy, dla każdego państwa, ale jest to potrzebne ze względu na naszą cywilizację, która jest za pokojem, za normalnością, za szacunkiem do życia ludzkiego, za tym wszystkim, czym jest od setek lat cywilizacja zachodnia".

- Liczymy na kontynuowanie tego procesu z dojściem do trwałego zawieszenia broni i pokoju - powiedział szef MON.

Świat

Co z cieśniną Ormuz? "Dwa tygodnie to zbyt mało"

Kosiniak-Kamysz był też pytany, czy po zawieszeniu broni kraje europejskie, w tym Polska, zaangażują się w jakiś sposób w ochronę cieśniny Ormuz. - Dwa tygodnie to jest zbyt mało, żeby przygotować jakąkolwiek operację - odparł.

- Na pewno trzeba obserwować to, co się będzie działo, ale dwa tygodnie to jest zbyt mało, żeby mówić o stabilizacji na Bliskim Wschodzie - podkreślił.

Poinformował też, że na dziś "nie ma możliwości powrotu polskiego kontyngentu wojskowego do Iraku". Polscy żołnierze zostali w marcu ewakuowani z Iraku w związku z pogorszeniem bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. 

Wicepremier został też zapytany o to, czy wobec zapowiedzi Trumpa sprzed ogłoszenia zawieszenia broni, obawiał się wybuchu wojny nuklearnej. - Głęboki wdech, wyregulowanie oddechu, uspokojenie sytuacji. Nie reagujmy impulsywnie na wygłaszane oświadczenia - odpowiedział. 

- Te częste oświadczenia prezydenta Stanów Zjednoczonych nie powodują, że sytuacja na świecie jest stabilniejsza, niestety nie uspokajają one sytuacji. Ale w tym wszystkim my musimy pamiętać o swoim wektorze,  budować odporność regionalną - mówił. 

Kosiniak-Kamysz o USA i NATO: rozumiem retorykę licytacji

Kosiniak-Kamysz pytany był też o kwestię wątpliwości Trumpa wobec NATO. Czy MON bierze pod uwagę scenariusz, w którym USA wystąpiłyby z Sojuszu? - Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i nie ma Stanów Zjednoczonych jako potęgi militarnej bez udziału ich w NATO - stwierdził wicepremier. 

- Rozumiem retorykę licytacji, rozumiem retorykę presji, rozumiem naciąganie emocji. Polityka się stała jednodniowa. W jeden dzień jest takie oświadczenie, w drugi dzień może być inne - zwrócił uwagę.

- Do każdych tego typu zapowiedzi trzeba podchodzić poważnie, że żaden sojusz nie jest dany raz na zawsze, o każdy sojusz trzeba zabiegać. Ale żebyśmy mogli zabiegać o ten sojusz, to Polska musi być silna sama w sobie - tłumaczył. 

Szef MON przekazał również w serwisie X, że sytuacja na Bliskim Wschodzie była głównym tematem środowego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

Władysław Kosiniak-KamyszUSADonald TrumpKonflikt na Bliskim WschodzieIranBliski WschódNATO
