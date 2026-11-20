Donald Trump zapytany o wpis Donalda Tuska. "Nic z tym nie mogę zrobić"
Reporterka stacji Fox News Aishah Hasnie przekazała, że odbyła krótką rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem w czasie, gdy wracał ze szczytu z Shenzhen prezydenckim samolotem Air Force One.
Jak odnotowała na antenie stacji, nazwanie Putina przez Trumpa "przyjacielem" podczas ich spotkania w Chinach wywołała krytykę polityków obu partii w Kongresie, a także zagranicznych liderów.
Reakcja Trumpa na wpis Tuska
Zapytany o komentarz Tuska, prezydent Trump - jak przekazała reporterka Fox News - powiedział: - Cóż, nic nie mogę z tym zrobić.
Prezydent miał jednak dodać, że "w Polsce lądowały drony Putina i kilka małych rakiet, przez pomyłkę". W wywiadzie dla stacji Trump miał też powtórzyć, że Putin chce zawrzeć układ, by zakończyć wojnę w Ukrainie. To samo prezydent USA miał powiedzieć europejskim przywódcom - w tym Tuskowi - z koalicji chętnych w Berlinie podczas łączenia się z nimi przez telefon.
Tusk: Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi
W czwartek przed wylotem do Berlina na spotkanie koalicji chętnych polski premier był pytany, jak można interpretować nazwanie Putina "przyjacielem" przez Trumpa oraz czy fakt ten nie jest niepokojący w kontekście planowanego powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej.
Szef rządu odpowiedział, że "prezydent Trump lubi czasami zaskakiwać sformułowaniami i językiem". - Jego polityka w dużej mierze oparta jest też na takim działaniu, które ma czasami wstrząsnąć, poruszyć opinię publiczną - ocenił.
We wpisie w serwisie X Tusk pisał także: "Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi".