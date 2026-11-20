Polska Donald Trump zapytany o wpis Donalda Tuska. "Nic z tym nie mogę zrobić" Oprac. Adam Styczek |

Donald Trump nazwał Władimira Putina "przyjacielem" Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: Aaron Schwartz/PAP/EPA

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Reporterka stacji Fox News Aishah Hasnie przekazała, że odbyła krótką rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem w czasie, gdy wracał ze szczytu z Shenzhen prezydenckim samolotem Air Force One.

Just spoke with President TRUMP while he's aboard AF1 -

He said he'll announce tomorrow that this flight from China to Washington will be the longest continuous flight in history for AF1.

POTUS told me they loaded up w/about 1 million pounds of jet fuel.

This will be a 15 hours… — Aishah Hasnie (@aishahhasnie) November 19, 2026 Rozwiń

Jak odnotowała na antenie stacji, nazwanie Putina przez Trumpa "przyjacielem" podczas ich spotkania w Chinach wywołała krytykę polityków obu partii w Kongresie, a także zagranicznych liderów.

Reakcja Trumpa na wpis Tuska

Zapytany o komentarz Tuska, prezydent Trump - jak przekazała reporterka Fox News - powiedział: - Cóż, nic nie mogę z tym zrobić.

In our call, President TRUMP told me "Well, I can't do anything about it" when I asked him about Polish PM Tusk being unhappy that he called PUTIN "my friend." https://t.co/tfObN4kGe6 — Aishah Hasnie (@aishahhasnie) November 19, 2026 Rozwiń

Prezydent miał jednak dodać, że "w Polsce lądowały drony Putina i kilka małych rakiet, przez pomyłkę". W wywiadzie dla stacji Trump miał też powtórzyć, że Putin chce zawrzeć układ, by zakończyć wojnę w Ukrainie. To samo prezydent USA miał powiedzieć europejskim przywódcom - w tym Tuskowi - z koalicji chętnych w Berlinie podczas łączenia się z nimi przez telefon.

Donald Trump Źródło zdjęcia: Aaron Schwartz/PAP/EPA

Tusk: Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi

W czwartek przed wylotem do Berlina na spotkanie koalicji chętnych polski premier był pytany, jak można interpretować nazwanie Putina "przyjacielem" przez Trumpa oraz czy fakt ten nie jest niepokojący w kontekście planowanego powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej.

Szef rządu odpowiedział, że "prezydent Trump lubi czasami zaskakiwać sformułowaniami i językiem". - Jego polityka w dużej mierze oparta jest też na takim działaniu, które ma czasami wstrząsnąć, poruszyć opinię publiczną - ocenił.

We wpisie w serwisie X Tusk pisał także: "Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi".

God, protect us from such friends. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 19, 2026 Rozwiń