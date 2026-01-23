Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Ta ofiara nie może być umniejszana". Szef MON: nic nie zmieni naszej wiarygodności

Polscy żołnierze w Afganistanie
Cezary Tomczyk o słowach Donalda Trumpa dotyczących niezaangażowaniu NATO w Afganistanie
Źródło: TVN24
Politycy komentują słowa Donalda Trumpa o braku zaangażowania NATO w operacjach w Afganistanie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał polskie poświęcenie i podkreślił, że "nie może być umniejszane". Wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział, że "nie przywiązuje się" do słów amerykańskiego prezydenta.

W wywiadzie dla Fox News, Donald Trump stwierdził, że "nie jest pewien", czy Sojusz przyszedłby Stanom Zjednoczonym z pomocą. Podważył też użyteczność sojuszu dla USA. - Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu - stwierdził.

Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/Jerzy Undro
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/Jerzy Undro
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/Jerzy Undro
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/Paweł Kula
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/PAP/Sekcja prasowa PKW ISAF/st.chor. Waldemar Fanz

Kosiniak-Kamysz: jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podzielił się swoją opinią na portalu X. "Polska zawsze była, jest i będzie odpowiedzialnym i wiarygodnym sojusznikiem, który w momencie, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo, staje w jego obronie" - podkreślił minister obrony.

"Wojsko Polskie, ramię w ramię z sojusznikami brało udział m.in. w misjach w Afganistanie i Iraku. Jest obecne dziś w misjach i operacjach prowadzonych przez NATO. Tragiczne momenty, kiedy ginęli nasi żołnierze pokazały, że w obronie bezpieczeństwa międzynarodowego i bezpieczeństwa Polski jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę"

Wicepremier zapewnił też, że ta ofiara "nigdy nie zostanie zapomniana" i "nie może być umniejszana". Polska to wiarygodny i sprawdzony sojusznik i nic tego nie zmieni - napisał.

Sikorski: Nawrocki na pewno upewni się o honor żołnierzy

Radosław Sikorski, również na portalu X, przypomniał o spotkaniu Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim na marginesie szczytu w Davos.

"Zwierzchnik sił zbrojnych na pewno upomni się o honor naszych żołnierzy" - napisał, podpisując w ten sposób wspólne zdjęcie Trumpa i Nawrockiego.

Tomczyk: Polska odpowiedziała natychmiast

Cezary Tomczyk przypomniał polski wkład do NATO. - Musimy pamiętać, że do tej pory Artykuł 5 NATO został użyty tylko raz, właśnie w przypadku interwencji w Afganistanie. Polska była jednym z państw, które odpowiedziało na artykuł 5 natychmiast. Setki naszych żołnierzy ruszyło do Afganistanu, później do Iraku - powiedział w rozmowie z TVN24.

Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/Jerzy Undro
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/Jerzy Undro
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/Jerzy Undro
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/Paweł Kula
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/PAP/Sekcja prasowa PKW ISAF/st.chor. Waldemar Fanz

- Ponad 40 polskich żołnierzy poniosło najwyższą cenę udziału w misjach międzynarodowych, czyli cenę życia, angażując się w misje w Afganistanie i Iraku. Ponad 40 tysięcy żołnierzy przewinęło się przez misje i to jest najwyższa cena, którą dołożyliśmy do wspólnego bezpieczeństwa - stwierdził wiceminister.

Tomczyk zapewnił też, że NATO wciąż jest "podstawą bezpieczeństwa światowego". - Każdy niezależnie od tego, jaką funkcję sprawuje na świecie, musi o tym zawsze pamiętać - zapewnił.

Gawkowski: Trump wybiórczo czyta politykę, ale fakty mówią same za siebie

Wicepremier Krzysztof Gawkowski na antenie TVN24 ocenił, że Trump "czasami wybiórczo czyta politykę, ale fakty świadczą same za siebie".

- Polska przez lata była lojalnym sojusznikiem NATO, angażując się w różnego rodzaju działania, które NATO nie tylko w Europie, ale też w innych częściach świata realizowało. - zapewnił Gawkowski, dodając, że polska lojalność wobec NATO jest "niepodważalna", ale że Polska "liczy na nią w drugą stronę".

Gawkowski przekonywał jednak, że NATO pozostaje "fundamentem" polskiej polityki. Zdystansował się też od słów prezydenta USA. - Myślę, że Donald Trump czasami coś mówi, a za chwilę słyszymy inną wersję, więc nie przywiązuję się do tego, co padło dzisiaj, bo jutro może paść coś dokładnie innego - ocenił.

OGLĄDAJ: NATO. Artykuł 5
pc

NATO. Artykuł 5

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jerzy Undro

Udostępnij:
TAGI:
Władysław Kosiniak-KamyszKrzysztof GawkowskiCezary TomczykPolskie Stronnictwo LudoweDonald TrumpNATOWojna w AfganistaniePolscy żołnierze w Afganistanie
Czytaj także:
imageTitle
Zwycięski taniec na oczach wrogich kibiców. Gorąco na trybunach w Australii
EUROSPORT
shutterstock_2560576745
Wyniki wielkiej kontroli szczepień w Polsce. Propaganda antyszczepionkowców obalona?
Zdrowie
shutterstock_2391104675
Rewolucja dla pasażerów. Koniec z limitem w bagażu
BIZNES
"Poznańska tytka z glancem"
Pierwsza pomoc dla zwierząt, marszobieg i "Tytka z Glancem". Tak Poznań zagra z WOŚP
WOŚP 2026
Iwona Januszyk, porucznik Wojska Polskiego, skialpinistka
Z wojskowego śmigłowca na igrzyska. Małysza już pokonała
Rafał Kazimierczak
Zareagował przypadkowy kierowca
Przepchnął płonące auto, uratował sklep. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Kierowca został zatrzymany po policyjnym pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli, doprowadził do kolizji, próbował uciekać pieszo
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Popisy na korcie. Alcaraz wyrównał rekord legendy
EUROSPORT
Quiz na piątek, prezydent Francji
"Co tu się do diabła stało". Sprawdźcie w naszym quizie
Quizy
ratownictwo medyczne shutterstock_2165995231
"Są bardzo ciężkie interwencje". Jak wygląda praca ratowniczki medycznej
Piotr Wójcik
shutterstock_2708809885
UOKiK sprawdził sprzęty "ułatwiające i umilające trening". Wyniki kontroli mogą budzić obawy
BIZNES
Gołoledź
Pogoda taka, że RCB prosi o ograniczenie podróży
METEO
Włosi na Podkarpaciu, Hindusi w Kielcach, a Bułgarzy w Lublinie? Mapa "mniejszości" i nas zaskakuje
Włosi na Podkarpaciu, Hindusi w Kielcach, Bułgarzy w Lublinie? Mapa "mniejszości" i nas zaskoczyła
Michał Istel
Grok smartfon
Elon Musk wprowadza poprawki. Kolejny kraj wycofuje zakaz
BIZNES
Ciężarówka uderzyła w budynek po zderzeniu z oplem
Zderzył się z autem, później uderzył w budynek
Rzeszów
96. gala wręczenia Oscarów 10 marca 2024 r.
33 nominacje do Oscara i nowy rekord
Kultura i styl
32. Finał WOŚP
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Zima w Warszawie
Ile Warszawa wydała na odśnieżanie
WARSZAWA
Wielki finał WOŚP już w niedzielę 25 stycznia. Jakie atrakcje przygotowano w Poznaniu?
Jak pomóc WOŚP bez wychodzenia z domu?
WOŚP 2026
Przed nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Białystok gra z WOŚP. MotoOrkiestra, koncerty, brydż i grochówka
WOŚP 2026
imageTitle
Niespodzianka w Melbourne. Gwiazda momentami bezradna na tle 18-latki
EUROSPORT
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Diabelski młyn, studio telewizyjne i dzień pełen muzyki
WARSZAWA
Polacy kończą swoją misję w Afganistanie po 7-letniej obecności
Walczył w Afganistanie. Generał Polko odpowiada Trumpowi
Świat
Amerykańska giełda
Intel pod presją rynku AI. Słabsze prognozy i spadek kursu
BIZNES
Wielki finał WOŚP już w niedzielę 25 stycznia. Jakie atrakcje przygotowano w Poznaniu?
Finał WOŚP w Gdańsku. Muzyka, atrakcje i "Światełko do Nieba"
WOŚP 2026
Drzewo pęknięte na skutek mrozu
Ostrzeżenia przed "wybuchającymi drzewami"
METEO
Wypadek w Głogowie Małopolskim
Zderzyły się dwa auta. Trzy osoby nie żyją
Rzeszów
Wylicytuj udział w operacji
Okazał serce, zobaczy jak przeszczepiają nerkę
WOŚP 2026
imageTitle
Radwańska szczerze o porażce Linette. "Mecz do jednej bramki"
EUROSPORT
Karol Wójcicki wystawił fragmenty rakiety Falcon 9
"Kosmiczny śmieć" pomoże w leczeniu brzuszków. Fragment rakiety Muska na licytacji WOŚP
WOŚP 2026

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica