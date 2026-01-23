Logo strona główna
Polska

Oburzające słowa Trumpa? Terlecki: ma prawo być rozczarowany

Posłowie PiS i Konfederacji oklaskują zwycięstwo Donalda Trumpa (6.11.2024 r.)
Kownacki o słowach Trumpa na temat sojuszników: dużo bardziej oburza mnie zachowanie Tuska
Źródło: TVN24
Dużo bardziej oburza mnie zachowanie Donalda Tuska - stwierdził poseł PiS Bartosz Kownacki, pytany o wypowiedź Donalda Trumpa dotyczącą sojuszników z NATO. Ryszard Terlecki powiązał słowa prezydenta USA z jego nową organizacją międzynarodową.

Reporter TVN24 Radomir Wit pytał w Sejmie posłów Prawa i Sprawiedliwości o słowa Donalda Trumpa, według którego USA "nigdy nie potrzebowały" sojuszników z NATO. Amerykański prezydent podał też w wątpliwość, czy państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego ruszyłyby z pomocą jego krajowi i ocenił, że podczas misji w Afganistanie pozostawały one "nieco z tyłu, z dala od linii frontu".

"Nigdy ich nie potrzebowaliśmy". Trump o sojusznikach NATO

"Nigdy ich nie potrzebowaliśmy". Trump o sojusznikach NATO

Świat
Walczył w Afganistanie. Generał Polko odpowiada Trumpowi

Walczył w Afganistanie. Generał Polko odpowiada Trumpowi

Świat

Kownacki o zachowaniu Tuska

Były wiceminister obrony narodowej i poseł PiS Bartosz Kownacki pytany, czy nie oburza go ta wypowiedź prezydenta USA, powiedział, iż "oburza się, że premier polskiego rządu nie jest w Davos, nie rozmawia z Donaldem Trumpem, tylko śmiga na nartach". Jego zdaniem Trump, jak widzi "takiego lidera", to "takich sojuszników nie szanuje".

Kownacki podkreślił, że polscy żołnierze byli zaangażowani w misje wojskowe w Iraku i Afganistanie, ale dodał, że "dużo więcej Amerykanów zginęło". Zastrzegł, że "nie jest rzecznikiem prasowym Donalda Trumpa".

Sachajko pogratulował Trumpowi. Posłowe PiS i Konfederacji wstali z miejsc i zaczęli klaskać (6.11.2024 r.)
Źródło: TVN24

- Dużo bardziej mnie oburza zachowanie Donalda Tuska - podsumował.

"Fakt" w czwartek opublikował zdjęcia premiera Tuska, przebywającego wówczas - według dziennika - na nartach we Włoszech z rodziną. Tego samego dnia wieczorem Tusk wziął udział w nadzwyczajnym unijnym szczycie dot. relacji transatlantyckich. Polski rząd i państwo na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos reprezentowali wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz prezydent Karol Nawrocki.

Tusk, Sikorski i Kosiniak-Kamysz. Komentarze z Polski po słowach Trumpa

Tusk, Sikorski i Kosiniak-Kamysz. Komentarze z Polski po słowach Trumpa

W Polsce jest "120 tysięcy żołnierzy i pracowników wojska, którzy brali udział w misjach"

W Polsce jest "120 tysięcy żołnierzy i pracowników wojska, którzy brali udział w misjach"

Terlecki: prezydent Trump ma prawo być rozczarowany

Ryszard Terlecki, były wicemarszałek Sejmu, ocenił, że słowa Trumpa "nie są oburzające". Jego zdaniem "prezydent Trump ma prawo być rozczarowany, że tylko cztery kraje europejskie przystąpiły" do utworzonej przez niego Rady Pokoju.

Pytany o to, czy skoro nasi żołnierze ginęli w Afganistanie, to nie jest wyraz braku szacunku do nich, Terlecki odparł, iż "ginęli za Zachód, za pewne wartości, które wyznaje Zachód, niekoniecznie Ameryka".

- Jeżeli chodzi o naszą sytuację, to (Trump) rozumie fakt, że przystąpienie do umowy międzynarodowej musi przejść przez rząd i parlament i (to) może potrwać - powiedział poseł PiS.

Klatka kluczowa-181403
Terlecki o słowach Trumpa na temat sojuszników: nie są oburzające
Źródło: TVN24

Polacy w Afganistanie

Wojska NATO wysłały żołnierzy do Afganistanu po atakach terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Po zamachach Sojusz Północnoatlantycki po raz pierwszy i dotychczas jedyny użył artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego - mówiącego o wspólnej obronie w razie ataku na jednego z sojuszników - i postanowił o misji w Afganistanie.

Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze służyli w Afganistanie przez 7 lat
Polscy żołnierze służyli w Afganistanie przez 7 lat
Źródło: Dowództwo Operacyjne RSZ | Adam Rolk
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/Jerzy Undro
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PKW Afganistan
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/Jerzy Undro
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/Jerzy Undro
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/Paweł Kula
Polscy żołnierze w Afganistanie
Polscy żołnierze w Afganistanie
Źródło: PAP/PAP/Sekcja prasowa PKW ISAF/st.chor. Waldemar Fanz

W Afganistanie przez blisko 20 lat obecni byli między innymi polscy żołnierze. W misji uczestniczyło łącznie ponad 33 tysiące polskich wojskowych i pracowników resortu obrony narodowej. W 2008 roku Polska przejęła odpowiedzialność za afgańską prowincję Ghazni. W Afganistanie zginęło 43 polskich żołnierzy i jeden pracownik cywilny.

NATO. Artykuł 5

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Donald TrumpUSANATOPrawo i SprawiedliwośćRyszard TerleckiBartosz Kownacki
