Kierwiński: widać, że Trump oddałby Europę w ręce Putina

Słowa Donalda Trumpa muszą nas skłaniać do refleksji, że potrzebny jest wysiłek całej Europy i przestawienie gospodarki europejskiej na produkcję także zbrojeniową - mówił w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak dodał, "widać, że Trump oddałby Europę w ręce Putina".

Były prezydent USA Donald Trump powiedział , że "zachęcałby" Rosję , by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO , które "nie płacą", czyli przeznaczają mniej niż 2 procent PKB na obronność. - Nie broniłbym takiego kraju - zadeklarował Trump. Biały Dom skrytykował tę wypowiedź.

Słowa Trumpa komentował w poniedziałek w "Jeden na jeden" w TVN24 Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. - Widać, że pan były i mam nadzieję, że nie przyszły prezydent Trump to osoba, która oddałaby Europę w ręce Putina. To musi nas skłaniać do refleksji, że potrzebny jest wysiłek całej Europy, jeżeli chodzi o przestawienie gospodarki europejskiej na produkcję także zbrojeniową - podkreślił.