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Polska

Donald Trump o bazie USA w Polsce. Karol Nawrocki odpowiedział w imieniu rządu

Justyna Sochacka
Zespół autorów
Oprac. Justyna SochackaOprac. Filip Czerwiński
|
Donald Trump
Trump pisze o bazie USA w Polsce. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NEIL HALL
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Poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy USA w Polsce. Wkrótce możemy ogłosić jej lokalizację - przekazał w internecie prezydent USA Donald Trump. Prezydent Karol Nawrocki podziękował Amerykaninowi i zapewnił, że polski rząd znajdzie najlepsze miejsce na bazę.

Donald Trump napisał w czwartek na swojej platformie społecznościowej Truth Social: "Dzięki zdecydowanemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii USA w Polsce".

"Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona wkrótce" - dodał. "Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego" - ocenił prezydent USA.

"Dziękuję, panie prezydencie" - napisał ambasador USA w Polsce Tom Rose w reakcji na komunikat Trumpa. 

Nawrocki opowiedział Trumpowi

Tego samego dnia Karol Nawrocki podziękował prezydentowi USA we wpisie w serwisie X.

"Dziękuję, Panie Prezydencie Donaldzie Trumpie, za miłe słowa, naszą przyjaźń i Pańskie zdecydowane zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie. Jesteśmy gotowi kontynuować nasze wysiłki na rzecz wzmocnienia współpracy obronnej: poważnie, odpowiedzialnie i zawsze razem" - oświadczył polski prezydent.

"Mogę Pana zapewnić, że polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepsze możliwe miejsce dla bazy Armii USA" - dodał.

Sprawa bazy USA w Polsce

W ubiegłym tygodniu Polskę odwiedziła delegacja USA, w której byli między innymi podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno i zastępca asystenta sekretarza wojny do spraw NATO i Europy William Cappelletti.

Spotkania dotyczyły między innymi stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, centrum serwisowania pocisków do wyrzutni systemu Patriot, a także polsko-amerykańskich inwestycji joint venture w przemyśle zbrojeniowym.

Wiceszefowie MON zaprezentowali wówczas amerykańskiej delegacji polski przemysł zbrojeniowy i potencjalne miejsca stałego stacjonowania wojsk USA w Polsce. Jak mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, koszty takich inwestycji po stronie polskiej wyniosą od 15 do 17 miliardów złotych.

O tym, że Pentagon jest otwarty na polską propozycję dotyczącą stałego stacjonowania sił amerykańskich, poinformował w czerwcu wicepremier Kosiniak-Kamysz. Natomiast na szczycie NATO w lipcu w Ankarze Polska podpisała porozumienie z USA, Holandią, Niemcami i Szwecją dotyczące serwisowania w Europie pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot. Prowadzone są negocjacje, by centrum serwisowe zlokalizowane zostało w Polsce.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Donald TrumpUSAPolskaWojskoKarol NawrockiPrezydent RPPolityka zagraniczna USAobronnośćNATOMisje wojskowe USA
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