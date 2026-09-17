Polska Donald Trump o bazie USA w Polsce. Karol Nawrocki odpowiedział i "gwarantuje" Oprac. Justyna Sochacka Oprac. Filip Czerwiński Zespół autorów |

Trump pisze o bazie USA w Polsce. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Donald Trump napisał w czwartek na swojej platformie społecznościowej Truth Social: "Dzięki zdecydowanemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii USA w Polsce".

"Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona wkrótce" - dodał. "Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego" - ocenił prezydent USA.

"Dziękuję, panie prezydencie" - napisał ambasador USA w Polsce Tom Rose w reakcji na komunikat Trumpa.

Nawrocki opowiedział Trumpowi

Tego samego dnia Karol Nawrocki podziękował prezydentowi USA we wpisie na X.

"Dziękuję, Panie Prezydencie Donaldzie Trumpie, za miłe słowa, naszą przyjaźń i Pańskie zdecydowane zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie. Jesteśmy gotowi kontynuować nasze wysiłki na rzecz wzmocnienia współpracy obronnej: poważnie, odpowiedzialnie i zawsze razem" - oświadczył polski prezydent.

"Mogę Panu zagwarantować, że polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepsze możliwe miejsce dla bazy Armii USA" - dodał.

Thank you, Mr. President @realDonaldTrump, for your kind words, our friendship and your strong commitment to the Polish-US partnership.



We are ready to continue our efforts to strengthen our defense cooperation: seriously, responsibly, and always together.



I can assure you… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 17, 2026 Rozwiń

"Bardzo ważna deklaracja", "świetna wiadomość"

Informację od Donalda Trumpa skomentował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Pochwalił przy tym "dobrą współpracę" prezydentów Polski i USA.

"Bardzo ważna deklaracja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca zbliżającej się decyzji o lokalizacji stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Dobra współpraca prezydentów także przynosi pozytywne efekty. To istotne potwierdzenie naszej strategicznej współpracy. Dziękuję za wszystkie działania na rzecz powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy. Działamy wspólnie dla naszego bezpieczeństwa" - napisał Kosiniak-Kamysz.

Bardzo ważna deklaracja prezydenta @realDonaldTrump dotycząca zbliżajacej się decyzji o lokalizacji stałej bazy wojsk amerykanskich w Polsce. Dobra współpraca prezydentów także przynosi pozytywne efekty. To istotne potwierdzenie naszej strategicznej współpracy.



Dziękuję za… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 17, 2026 Rozwiń

Także szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki pozytywnie zareagował na wpis prezydenta USA.

"Świetna wiadomość dla Polski. Szczególnie wymowne jest to, że Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada powstanie amerykańskiej bazy w naszym kraju w dniu 87. rocznicy napaści Rosji sowieckiej na Polskę, w czasie, kiedy drapieżność putinowskiej Rosji zagraża wolnemu światu. Odważni i silni liderzy, Prezydenci Karol Nawrocki i Donald Trump, budują prawdziwy i silny sojusz bezpieczeństwa" - napisał Bogucki.

Świetna wiadomość dla Polski. Szczególnie wymowne jest to, że Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada powstanie amerykańskiej bazy w naszym kraju w dniu 87. rocznicy napaści Rosji sowieckiej na Polskę, w czasie, kiedy drapieżność putinowskiej Rosji zagraża wolnemu światu.… pic.twitter.com/g1ND2LOliA — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) September 17, 2026 Rozwiń

- Jesteśmy w takiej sytuacji, że bez względu na to, kto dokłada cegłę do tego, że Polska będzie bezpieczniejsza i ludzie będą się czuli bezpieczniej, to jest to dobry kierunek - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapytany o komentarz w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Jak dodał, chciałby, "żeby to się zdarzyło".

Sprawa bazy USA w Polsce

W ubiegłym tygodniu Polskę odwiedziła delegacja USA, w której byli między innymi podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno i zastępca asystenta sekretarza wojny do spraw NATO i Europy William Cappelletti.

Spotkania dotyczyły między innymi stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, centrum serwisowania pocisków do wyrzutni systemu Patriot, a także polsko-amerykańskich inwestycji joint venture w przemyśle zbrojeniowym.

Wiceszefowie MON zaprezentowali wówczas amerykańskiej delegacji polski przemysł zbrojeniowy i potencjalne miejsca stałego stacjonowania wojsk USA w Polsce. Jak mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, koszty takich inwestycji po stronie polskiej wyniosą od 15 do 17 miliardów złotych.

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O tym, że Pentagon jest otwarty na polską propozycję dotyczącą stałego stacjonowania sił amerykańskich, poinformował w czerwcu wicepremier Kosiniak-Kamysz. Natomiast na szczycie NATO w lipcu w Ankarze Polska podpisała porozumienie z USA, Holandią, Niemcami i Szwecją dotyczące serwisowania w Europie pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot. Prowadzone są negocjacje, by centrum serwisowe zlokalizowane zostało w Polsce.