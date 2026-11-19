Polska "W życiu nie nazwałbym Putina przyjacielem". Ich polityczny sojusznik właśnie to zrobił Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Bogucki: prezydent Polski ma na temat Putina bardzo jasne zdanie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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W czwartek, w drugi dzień szczytu gospodarczego w chińskim Shenzhen Donald Trump przed kamerą nazwał Władimira Putina "swoim przyjacielem". - Mamy dobre relacje od wielu lat. Znamy się od dawna. Myślę, że wiele wspaniałych rzeczy może wyniknąć z tego, a przynajmniej coś się zacznie - mówił prezydent USA przed rozpoczęciem rozmów z rosyjskim przywódcą.

Zbigniew Bogucki: prezydent Polski ma na temat Putina jasne zdanie

Później tego samego dnia szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki był pytany, czy Karol Nawrocki nie ma problemu ze słowami Trumpa. Prezydent wielokrotnie podkreślał w przeszłości, że pozostaje w bardzo dobrych relacjach z amerykańskim prezydentem.

- Prezydent Polski na temat Władimira Putina ma zdanie bardzo jasne, konkretne, wyrażał je wielokrotnie - odpowiedział Bogucki. Zaznaczył również, że "Putin jest zbrodniarzem".

Zbigniew Bogucki Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

- W polityce padają różne słowa (...) wykonuje się różne gesty. Polityka to czasami pewien teatr dyplomatyczny. Dyplomacja ma też swoje zasady. Nie chciałbym tego oceniać, bo nie jestem w administracji prezydenta Trumpa - mówił.

Przemysław Czarnek: w życiu nie nazwałbym Putina przyjacielem

O czwartkową wypowiedź Trumpa był dopytywany też wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji Przemysław Czarnek. Jego ugrupowanie wysunęło Nawrockiego jako kandydata na prezydenta. - Putin to jest morderca i ludobójca (...) w życiu bym go nie nazwał przyjacielem - odpowiadał na pytania reportera TVN24 Sebastiana Napieraja.

- Natomiast Donald Trump jest przywódcą państwa, które leży stąd osiem tysięcy kilometrów i jest naszym sojusznikiem w NATO. Moja polityka zagraniczna względem Stanów Zjednoczonych się nie zmienia. Natomiast polityka zagraniczna względem Chin czy Rosji to jest ich polityka zagraniczna - dodał. Na zakończenie powiedział do dziennikarza TVN24: - Niech pan się tego nauczy.

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Poseł PiS zignorował pytanie dotyczące tego, czy Karol Nawrocki powinien zwrócić uwagę Donaldowi Trumpowi na takie słowa.

Czarnek: w życiu nie nazwałbym Putina przyjacielem Źródło: TVN24

PiS przychylne Donaldowi Trumpowi

W listopadzie 2024 roku PiS euforycznie przyjęło wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na sali plenarnej Sejmu wówczas posłowie tej partii skandowali jego nazwisko i bili brawo na stojąco.

Sachajko pogratulował Trumpowi. Posłowe PiS i Konfederacji wstali z miejsc i zaczęli klaskać (nagranie z 6 listopada 2024 roku) Źródło: TVN24

Część z nich jak Dariusz Matecki czy Mariusz Gosek przyodziewała czerwone czapki z hasłem wyborczym Trumpa.

Poseł PiS Mariusz Gosek w Sejmie Źródło zdjęcia: X/MariuszGosek

W pierwszych miesiącach prezydentury Donald Trump zaczął prezentować niejednoznaczną postawę wobec putinowskiej Rosji, a także groził przejęciem terytoriów Kanady oraz Grenlandii. Po tych wydarzeniach o to, czy dalej popierają amerykańskiego prezydenta, polityków PiS pytał reporter "Czarno na białym" Arkadiusz Wierzuk.

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