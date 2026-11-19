Polska Co o słowach Donalda Trumpa mówią amerykańscy politycy? Cezary Tomczyk: nie słyszałem specjalnej pochwały Paulina Karpińska |

Tomczyk o przywitaniu Putina przez Trumpa słowami "on jest moim przyjacielem" Źródło wideo: TVN24

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Prezydent USA Donald Trump nazwał Władimira Putina "przyjacielem" w trakcie ich spotkania na marginesie szczytu APEC w chińskim Shenzhen. O to, jak te słowa odbierane są w Waszyngtonie, pytany był przez korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wronę wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. - Rozmawiamy szczerze zarówno ze stroną republikańską, jak i demokratyczną. Nie słyszałem tutaj specjalnej pochwały tych słów - relacjonował.

- Uważam, że to trochę taka ostatnia próba ze strony prezydenta Trumpa, nie sądzę zresztą, żeby słuszna, przyciągnięcia Rosji do jakiegoś stołu negocjacyjnego - powiedział.

- Wiemy, że te historie wcześniej totalnie się nie sprawdziły. Rosja - według nas, według Polaków - rozumie tylko siłę i ja absolutnie tak uważam. Albo będziemy negocjować twardo, albo Rosja będzie czuła, że jest jakaś podatność, że jest ktoś, kto z Rosją będzie chciał zawrzeć jakiś układ - mówił wiceminister.

Co ze stałą amerykańską bazą w Polsce?

Tomczyk pytany był o to, czy rozmowy Trumpa z Putinem mogą zagrozić planom utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Ocenił, "że Rosja zrobi wszystko, żeby zdolności NATO i zdolności amerykańskie oddalały się od Rosji". - Ale my będziemy robili coś dokładnie odwrotnego. Jeżeli Putin myśli, że w jakichś negocjacjach może wpłynąć na to, że na przykład Finlandia nie będzie w NATO albo że Polska nie będzie się zbroiła, no to jest w głębokim błędzie. To jest myślenie w stylu początku lat 90., w stylu imperialnej polityki rosyjskiej - stwierdził.

- Czy Rosja jest dzisiaj silniejszym krajem, niż była pięć lat temu? No, nie sądzę. Nie osiągnęła żadnego strategicznego celu. Miała de facto Kijów wziąć z marszu. Zresztą podobnie jak całą Ukrainę. Dzisiaj ma upadłą gospodarkę, "drugą" armię świata, którą powstrzymuje pół miliona Ukraińców. Nie uważam, że to jest - cytując klasyka - silna karta - powiedział.

Na początku października Tomczyk przekazał, że jesteśmy blisko finalnej decyzji o utworzeniu w Polsce stałej bazy armii USA. Amerykańscy żołnierze są obecnie w naszym kraju formalnie tymczasowo, rotacyjnie. Polski rząd zabiega o utworzenie stałej bazy armii USA w Polsce. 17 września prezydent USA Donald Trump ogłosił, że są znaczne postępy w tej sprawie. Ostateczna decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trump ma ją podjąć na początku grudnia - o czym mówiła w TVN24 wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

- Wiemy, że mniej więcej między 4-6 grudnia ten dokument trafi na biurko prezydenta Donalda Trumpa. To znaczy przegląd amerykańskich sił w Europie. I wtedy można spodziewać się decyzji albo komunikacji w tej sprawie - wyjaśnił. Zaznaczył, że decyzja ta może także przesunąć się w czasie o kilka lub kilkanaście dni. - Ale jedno jest pewne. Te decyzje raczej zapadną dość szybko. Po stronie Pentagonu sprawa została zamknięta dość szybko - zaznaczył.

Tomczyk o rozmowach w Waszyngtonie: nikt nie pytał mnie o kwestie Trybunału

Tomczyk został również zapytany o odbiór w Waszyngtonie sytuacji w kraju związanej z Trybunałem Konstytucyjnym.

- Rozmawiałem dzisiaj, zarówno w Pentagonie, w Białym Domu, w Departamencie Stanu i nikt nie pytał mnie o kwestie Trybunału. (...) Rozmawiamy o sprawach strategicznych i powiem szczerze, że uważam, że niewiele osób w Polsce zdaje sobie sprawę (...) jaką siłę dziś stanowi Polska. Nie tylko przez to, że jesteśmy dwudziestą gospodarką świata, ale przez cały wkład, który wnosimy - odpowiedział.

- Polska, jako jedyny kraj, który graniczy jednocześnie z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Polska z armią, która jest stawiana za wzór. Z wydatkowaniem środków w wysokości 5 procent PKB. Z rosnącą liczbą żołnierzy. Polska, która bierze na siebie odpowiedzialność i ciężar w bardzo wielu procesach na świecie - dodał.

Zaznaczył, że jest przekonany, iż "niezależnie od tego, jak wygląda administracja amerykańska, czy ona jest republikańska, czy demokratyczna, niezależnie od tego, jak wygląda Kongres, my mamy tutaj właściwie samych przyjaciół".

Tomczyk: my możemy być tym drugim płucem

Tomczyk podkreślił także, że Polska ma kolejne plany dotyczące zakupów zbrojenia i inwestycji w USA. - Ja powiedziałem też dziś i w Pentagonie, i w Białym Domu coś, co wydaje się dla nas oczywiste, ale tutaj nie zawsze jest oczywiste. Polska wydała 65 miliardów dolarów na inwestycje w Stanach i zakup zbrojenia. I wydamy przynajmniej drugie tyle - zaznaczył.

- Stany Zjednoczone mają oczywisty problem z przemysłem tutaj, na terenie Ameryki. My możemy być tym drugim płucem. Budować zaplecze dla przemysłu amerykańskiego zarówno dla Polski, Europy, jak i Stanów Zjednoczonych. I na tym bezsprzecznie korzystać - powiedział. Dodał, że Polska liczy na budowę rakiet Patriot w Polsce.

Zapytany o dostawy amerykańskich rakiet do Polski, w związku z opróżnieniem magazynów amerykańskich, Tomczyk przekazał, że USA przekazały informacje "bardzo niepokojące", że "w ciągu najbliższych lat otrzymamy nawet o kilkadziesiąt procent mniej dostaw rakiet PAC-3".

- Polska może być rozwiązaniem tego problemu. Bo budowa centrum serwisowego dla rakiet Patriot w Polsce jest wstępem do ewentualnej koprodukcji rakiet PAC-3 w naszym kraju i o to w oczywisty sposób walczymy - skwitował.