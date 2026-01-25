Logo strona główna
Polska

Donald Trump miał na myśli Polskę? Karol Nawrocki: nie po to mówiłby mi, że jesteśmy "great warriors"

Karol Nawrocki w Wilnie
Nawrocki: Trump nasze spotkanie zakończył słowami "you are great warriors"
Źródło: TVN24
Polski żołnierz jest szanowany przez wszystkich sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział Karol Nawrocki. Prezydent na konferencji pytany był o słowa Donalda Trumpa deprecjonujące udział sił NATO w misji w Afganistanie.

Karol Nawrocki w czasie niedzielnej wizyty na Litwie został zapytany o czwartkową wypowiedź Donalda Trumpa. Według prezydenta USA sojusznicy z NATO zareagowali na zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku i dołączyli do Amerykanów, biorąc udział w misji w Afganistanie, ale "pozostawali trochę z tyłu, trochę z daleka od linii frontu".

Donald Trump przed wylotem do Michigan
Ambasador USA skomentował słowa Trumpa. "Polska nie ma większego przyjaciela"
Polscy żołnierze w Afganistanie
Rodziny poległych chcą reakcji rządu i Nawrockiego. "Cios w samo serce"
Karol Nawrocki w Davos
Ostra wymiana zdań między Tuskiem a Nawrockim. "Trzecią dekadę pan klęczy"

Nawrocki: nasi sojusznicy mogą liczyć na polskich żołnierzy

- Polski żołnierz (...) jest naszym dobrem narodowym. Jest żołnierzem, który jest szanowany przez wszystkich sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, naszych sąsiadów, a także naszych sojuszników za Atlantykiem - odpowiedział.

Uzupełnił, że jako prezydent wręcza odznaczenia Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku, więc wie "jak wyglądał udział żołnierzy w misjach" w tych państwach i "jak bardzo nasi sojusznicy mogą liczyć na polskich żołnierzy". - Wie o tym także prezydent Trump - powiedział Nawrocki.

Karol Nawrocki w Wilnie
Karol Nawrocki w Wilnie
Źródło: Marcin Obara/EPA/PAP

- Nasze ostatnie czwartkowe spotkanie (Trump) skończył słowami: "Great warriors, you are great warriors" (z ang. "świetni wojownicy, jesteście świetnymi wojownikami"), czyli mając świadomość tego, że polski żołnierz jest zawsze tam, gdzie jest interes przede wszystkim Rzeczpospolitej albo gdzie jest interes sojuszniczy Sojuszu Północnoatlantyckiego - relacjonował prezydent.

Trump o "wspaniałych żołnierzach". "W Afganistanie należeli do najlepszych"

Trump o "wspaniałych żołnierzach". "W Afganistanie należeli do najlepszych"

Świat
Politycy PiS "boją się Trumpa jak diabeł święconej wody"

Politycy PiS "boją się Trumpa jak diabeł święconej wody"

Nawrocki o słowach Trumpa: niedookreślone

Nawrocki dodał, że nie wie, kogo Trump miał na myśli, mówiąc o sojusznikach z NATO, i powiedział, iż słowa prezydenta USA były "niedookreślone".

Jego zdaniem, amerykański prezydent, wypowiadając słowa o Afganistanie, "o Polsce nie myślał". - Bo nie po to mówiłby mi 48 godzin wcześniej, że jesteśmy "great warriors", wielokrotnie to powtarzając - dodał Nawrocki.

- Największe larum podnoszą często ci, którzy jeszcze nie przeprosili za obrażanie polskiego żołnierza, a są Polakami albo polskimi parlamentarzystami, albo polskimi celebrytami. Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła też narodową refleksję o tym, że mundur polskiego żołnierza jest święty i w Polsce, i na całym świecie - ocenił Nawrocki.

pc

"Cholera może wziąć, jak się słyszy takie dyrdymały"

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/EPA/PAP

Karol NawrockiDonald TrumpUSAPolityka zagraniczna USAWojsko PolskieŻołnierzeAfganistanWojna w AfganistaniePolscy żołnierze w Afganistanie
