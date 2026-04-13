Wpis i grafika Trumpa. Szef BBN: przekracza wszelkie normy

Trump: papież Leon XIV nie wykonuje dobrej roboty

W poniedziałek Sławomir Cenckiewicz potępił opublikowany niedawno przez Donalda Trumpa w mediach społecznościowych wpis, w którym ostro skrytykował on papieża Leona XIV. Niedługo później opublikował również wyglądającą jak wygenerowana przez sztuczną inteligencję grafikę, na której jest on przedstawiony jako postać przypominająca Chrystusa.

Szef BBN ocenił, że to, co opublikował Trump, "przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików".

Wpis (i załączona do niego grafika) prezydenta Trumpa na temat Ojca św. Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików! https://t.co/9H5gGsIVmL — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) April 13, 2026 Rozwiń

Donald Trump ostro skrytykował głowę Kościoła katolickiego papieża Leona XIV we wpisie na platformie Truth Social. "Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o 'strachu' przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii COVID, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw" - napisał.

Stwierdził też między innymi, że "nie chce papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną" czy "uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę".

Później prezydent USA opublikował w mediach społecznościowych wyglądającą jak wygenerowana przez sztuczną inteligencję grafikę, na której jest on przedstawiony jako postać przypominająca Chrystusa.

Opublikowany przez Trumpa obraz - bez komentarza - przedstawia prezydenta USA w białej szacie i czerwonym płaszczu, kładącego rękę na czole chorego mężczyzny. Z rąk Trumpa wystrzeliwują świetliste promienie. Wokół widać twarze żołnierza, weterana, uśmiechniętej pielęgniarki i modlącej się kobiety. W tle pojawiają się: Statua Wolności, Mauzoleum Lincolna, fajerwerki, amerykańska flaga, kształty przypominające wojskowe samoloty, orły oraz żołnierze w roli aniołów.

Komentarz prezydenta Trumpa to reakcja między innymi na szereg wypowiedzi papieża, który wzywał do pokoju w Iranie i zakończenia "szaleństwa wojny". W niedzielę Leon mówił zaś o królestwie Bożym jako "bastionie przeciwko złudzeniu wszechmocy, które nas otacza i staje się coraz bardziej nieprzewidywalne i agresywne", co zostało zinterpretowane jako aluzja do sytuacji w USA.

