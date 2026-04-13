Polska

Wpis i grafika Trumpa. Szef BBN: przekracza wszelkie normy

Donald Trump
Trump: papież Leon XIV nie wykonuje dobrej roboty
Źródło: TVN24
Wpis prezydenta USA Donalda Trumpa na temat papieża Leona XIV i grafika, którą opublikował, przekraczają wszelkie normy - ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

W poniedziałek Sławomir Cenckiewicz potępił opublikowany niedawno przez Donalda Trumpa w mediach społecznościowych wpis, w którym ostro skrytykował on papieża Leona XIV. Niedługo później opublikował również wyglądającą jak wygenerowana przez sztuczną inteligencję grafikę, na której jest on przedstawiony jako postać przypominająca Chrystusa.

Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Szef BBN ocenił, że to, co opublikował Trump, "przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików".

Trump krytykuje papieża. "Jest słaby"

Donald Trump ostro skrytykował głowę Kościoła katolickiego papieża Leona XIV we wpisie na platformie Truth Social. "Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o 'strachu' przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii COVID, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw" - napisał.

Stwierdził też między innymi, że "nie chce papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną" czy "uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę".

Źródło: Donald J. Trump/Truth

Później prezydent USA opublikował w mediach społecznościowych wyglądającą jak wygenerowana przez sztuczną inteligencję grafikę, na której jest on przedstawiony jako postać przypominająca Chrystusa.

Opublikowany przez Trumpa obraz - bez komentarza - przedstawia prezydenta USA w białej szacie i czerwonym płaszczu, kładącego rękę na czole chorego mężczyzny. Z rąk Trumpa wystrzeliwują świetliste promienie. Wokół widać twarze żołnierza, weterana, uśmiechniętej pielęgniarki i modlącej się kobiety. W tle pojawiają się: Statua Wolności, Mauzoleum Lincolna, fajerwerki, amerykańska flaga, kształty przypominające wojskowe samoloty, orły oraz żołnierze w roli aniołów.

Komentarz prezydenta Trumpa to reakcja między innymi na szereg wypowiedzi papieża, który wzywał do pokoju w Iranie i zakończenia "szaleństwa wojny". W niedzielę Leon mówił zaś o królestwie Bożym jako "bastionie przeciwko złudzeniu wszechmocy, które nas otacza i staje się coraz bardziej nieprzewidywalne i agresywne", co zostało zinterpretowane jako aluzja do sytuacji w USA.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Sławomir CenckiewiczDonald TrumpPapież Leon XIVBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoKościół katolicki
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Kraj wstrząśnięty okolicznościami śmierci 20-letniego piłkarza
EUROSPORT
Mężczyzna próbował przemycić narkotyki w organizmie
Połknął 88 kapsułek z kokainą.
Trójmiasto
Zsolt Hegedus na wiecu Tiszy
"Spektakularny taniec radości". Tak się cieszył przyszły minister zdrowia
Świat
procesor komputer shutterstock_1892823829
Rekord za rekordem. Tajwański gigant przyciąga inwestorów
BIZNES
"Nie jesteśmy odpowiednio przygotowani", mówią prokuratorzy
Ciało noworodka w wiadrze. Matka z zarzutem
Rzeszów
imageTitle
Najlepszy występ Sochana nie pomógł New York Knicks
EUROSPORT
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Centrum handlowe Dubai Mall Fashion Avenue Luxury Shopping Center
Ogromne spadki sprzedaży. Branża dóbr luksusowych pod kreską
BIZNES
Wizualizacja tablicy informacyjnej
"Nikt go nie zapraszał, a ciągle się wpycha"
Trójmiasto
Konkret24. Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy kalendarium zdarzeń
Co z przyszłością Ziobry? Większość nie miała wątpliwości
Polska
Węgry, wybory
Efekty wyborów na Węgrzech i szczyt w USA. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
BIZNES
imageTitle
Awans Hurkacza, spadek Majchrzaka. Nowy lider rankingu ATP
EUROSPORT
Wypadek w miejscowości Badów Górny
Tragiczny wypadek podczas wyprzedzania. Pijany kierowca uderzył w drzewo
WARSZAWA
shutterstock_2629465413
Od dziś nowe zasady kontroli L4. ZUS zyskuje kolejne uprawnienia
BIZNES
Zatoka Gibraltarska
Wraki statków sprzed tysięcy lat odkryte u wybrzeży Hiszpanii
METEO
Zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Zawyją syreny alarmowe na Woli
WARSZAWA
imageTitle
Pogaczar po Piekle Północy. "Nogi jak spaghetti"
EUROSPORT
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
"To jest jednym słowem szaleństwo". Maklerzy ostrzegają
BIZNES
imageTitle
Gol samobójczy. Pech reprezentanta Polski
EUROSPORT
Stacja kolejowa w Otwocku
Nie ma tłumów, ale są korki. Linia otwocka bez pociągów
WARSZAWA
Viktor Orban
Sojusznicy Orbana piszą do Magyara. "Zależy nam na przyjaznych stosunkach"
Świat
Traktor potrącił szesnastolatka.
16-latek potrącony przez ciągnik podczas prac polowych
Szczecin
Peter Magyar
Polityczna zmiana, rynkowa ulga. Co zwycięstwo Tiszy oznacza dla węgierskiej waluty
BIZNES
Bocheński
Europoseł PiS: są rozbieżności, ale Orban nadal będzie naszym bliskim partnerem
Polska
Barack Obama
Obama o "zwycięstwie demokracji". Pisze też o Polsce
Świat
imageTitle
Trener trafiony krążkiem w twarz. Opuści końcówkę sezonu
EUROSPORT
imageTitle
Piąty gol z rzędu. Polak kontynuuje strzelecką serię
EUROSPORT
Złotówki Pieniądze PLN
Mniej pieniędzy z podatku Belki. Wpływy znów spadają
BIZNES
Susza w Karolinie Północnej zwiększa ryzyko wybuchu pożarów
Ze skutkami tego żywiołu będą mierzyć się przez całe dekady
METEO
Pożar ciężarówki na Wisłostradzie
Ciężarówka w ogniu na Wisłostradzie
WARSZAWA
Rzeszów, 06.06.2018. Główny oskarżony Paweł K. na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Kończy się proces w sprawie zabójstwa Iwony Cygan
Rzeszów

