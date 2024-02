Kowal o "jedynym, co ma do powiedzenia prezydentowi Trumpowi"

Jeżeli jest jakaś lekcja z historii XX i XXI wieku dla Ameryki i całego Zachodu, to jeśli się zawczasu nie zareaguje, z jakiejś oszczędności, to później się płaci 10-100 razy więcej - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Donalda Trumpa, między innymi na temat Rosji i NATO. - Niech pisowscy politycy, którzy mają dobry kontakt w obozie Trumpa, kupią bilet, jadą do Ameryki i lobbują. Bo teraz ten czas na poważne rozmawianie - dodał.

Kowal o "lekcji z historii XX i XXI wieku dla Ameryki i całego Zachodu"

- To jest straszne, co opowiada kandydat na prezydenta Trump i były prezydent Trump. To jest naprawdę straszne dla bezpieczeństwa. Zawsze patrzę na to ze śmiertelną powagą i wtedy myślę, że stoimy na skraju historii. Dlatego że zawsze, kiedy w Ameryce pojawiało się to szaleństwo izolacjonizmu, zawsze, kiedy to się działo w ostatnich stu latach, to prowadziło do wojny albo dużych kłopotów. I to nieodpowiedzialność w wystąpieniu Donalda Trumpa, którą mamy prawo krytykować, dlatego, że mówimy o wspólnym bezpieczeństwie - powiedział.

- Wczoraj korespondowałem z jednym z najwybitniejszych konserwatywnych publicystów amerykańskich, (...), który świetnie napisał do ludzi od Trumpa: "czy wy rozumiecie, że tracicie nawet ekonomicznie, bo jak nie dajecie tych pieniędzy na Ukrainę, to tracicie miejsca pracy w Alabamie, bo tam jest produkowany sprzęt, który pojedzie (na Ukrainę - red.)". I po drugie: "czy wy nie rozumiecie, że dzisiaj koszt pomocy Ukrainie jest duży, ale relatywnie mały" - mówił dalej. - Jeśli poczekamy dwa lata, to wszyscy zapłacimy znacznie więcej - dodał.

- Jeżeli jest jakaś lekcja z historii XX i XXI wieku dla Ameryki i całego Zachodu, to jeśli się zawczasu nie zareaguje, z jakiejś oszczędności, to później się płaci 10-100 razy więcej. I to jest jedyne, co mam do powiedzenia prezydentowi Trumpowi - kontynuował Kowal.

Kowal: to jest być może czas realnego lobbowania

Zdaniem Kowala Trump swoimi wypowiedziami "rujnuje całą politykę amerykańską i w rezultacie także amerykańskie bezpieczeństwo".

- To, co my dzisiaj robimy każdego dnia, (...), to mobilizujemy Niemców, Francuzów, także Amerykanów. Jeżeli prezydent Duda chciałby poważnie o tym podyskutować, to mam tylko jeden pomysł. Niech pisowscy politycy, którzy mają dobry kontakt w obozie Trumpa, kupią bilet, bez problemu, (...), jadą do Ameryki i lobbują. Bo teraz jest ten czas na poważne rozmawianie. Niech dotrą do każdego człowieka Trumpa. Bo ja nie wiem, czy z Trumpem da się rozmawiać, dlatego że jego polityka charakteryzuje się głęboką niestabilnością. Ale on ma w swoim otoczeniu wielu ludzi, których znamy. To nie są anonimowe nazwiska - stwierdził.

Według Kowala to jest "być może czas realnego lobbowania, bo teraz to mało kosztuje". - Teraz to może kosztować bilet do Ameryki, a kiedyś to może kosztować życie ludzi w naszej części świata, naszych bliskich - dodał.

