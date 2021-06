Wojsko do tłumienia protestów? Rzecznik rządu: nie było takiej propozycji, ta informacja jest fałszywa

Wszystkim służbom, które podejmują działania dezinformacyjne, zależy na tym, by w taki sposób mieszać fakty z prawdą – mówił rzecznik rządu Piotr Mueller. Pytany o domniemane pomysły użycia wojska w czasie zeszłorocznych protestów odparł: - Nie było takiej propozycji, ta informacja jest fałszywa.

We wtorek wieczorem na kanale w komunikatorze Telegram pojawiła się treść domniemanej wiadomości wysłanej - jak wynika z publikacji - 27 października 2020 roku z prywatnej skrzynki mailowej Michała Dworczyka . Wśród adresatów wiadomości widać również prywatne adresy premiera Mateusza Morawieckiego i rzecznika prasowego rządu Piotra Muellera.

"Nie było takiej propozycji, ta informacja jest fałszywa"

Dopytywany, czy ten mail jest prawdziwy, odmówił odpowiedzi. - Podkreślam to od samego początku, że nie będziemy odnosić się do każdej pojedynczej informacji. Na tym zależy wszystkim służbom, które podejmują działania dezinformacyjne, by w taki sposób mieszać fakty z prawdą – tłumaczył.