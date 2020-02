Dominik Tarczyński nowym europosłem po brexicie

Dodatkowy mandat przypadający Polsce w Parlamencie Europejskim po opuszczeniu Unii przez Wielką Brytanię obejmie poseł PiS Dominik Tarczyński - poinformowało w sobotę Centrum Informacyjne Sejmu. Decyzję w tej sprawie podjęła marszałek Elżbieta Witek.

Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w maju zeszłego roku zdobył 52. mandat europosła, ale jego miejsce było "zamrożone" do czasu brexitu. Wielka Brytania opuściła Unię o północy z piątku na sobotę czasu środkowoeuropejskiego.

Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało w sobotę, że "w nawiązaniu do ustawy z 4 kwietnia 2019 r. dot. zasad ustalania kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych na kadencję 2019-2024, w kontekście opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię", 1 lutego - zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatkowy mandat przypadający Polsce obejmie poseł IX kadencji Sejmu Dominik Tarczyński. CIS wyjaśniło też, że postanowienie w tej sprawie wydaje Marszałek Sejmu na podstawie Kodeksu Wyborczego.

Dominik Tarczyński obejmie mandat europosła Leszek Szymański/PAP/EPA

CIS: mandat poselski Tarczyńskiego wygasł 1 lutego

Wcześniej podnoszono wątpliwości prawne, co do tego, czy po wyborze do Sejmu w wyborach parlamentarnych w październiku zeszłego roku nadal Tarczyńskiemu przysługuje rezerwowy mandat.

"Ustanowiony w prawie europejskim zakaz łączenia mandatu członka Parlamentu Europejskiego z członkostwem w parlamencie krajowym wiąże osoby, które uzyskały mandat posłów do PE od momentu objęcia przez nich tych mandatów. Wynika z tego, że skoro w okresie poprzedzającym brexit poseł Tarczyński nie jest - w rozumieniu prawa UE - posłem do PE, a tym bardziej nie objął tego mandatu, to nie mają do niego zastosowania zakazy unijne. Z kolei zakazy ustanowione w prawie krajowym, w tym zakaz łączenia mandatu poselskiego z mandatem posła do PE, zostały ustawowo zawieszone na czas brexitu" - wyjaśniło CIS w komunikacie.

"Jak wynika z analiz przedstawionych Marszałek Sejmu przez Biuro Analiz Sejmowych, mandat europarlamentarzysty uzyskany przez posła Tarczyńskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie wygasł na skutek uzyskania mandatu posła na Sejm w wyborach w październiku 2019 r., ponieważ nie miał wówczas do niego zastosowania zakaz łączenia mandatu poselskiego z mandatem posła do PE. Mandat poselski Dominika Tarczyńskiego wygasł - zgodnie z art. 247 § 1 pkt 7. Kodeksu Wyborczego - z początkiem dnia, w którym Brexit stał się skuteczny, a więc w dniu dzisiejszym tj. 1 lutego 2020 r." - dodało Centrum Informacyjne Sejmu.

Brytyjczycy zwolnili miejsca w Parlamencie Europejskim

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Parlament Europejski zmniejszył się z 751 do 705 deputowanych. Z 73 mandatów, które do tej pory mieli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, 46 - zgodnie z ustaleniami z czerwca 2018 r. - zostanie zamrożonych na potrzeby rozszerzania się UE w przyszłości. 27 zostało rozdzielonych do 14 państw członkowskich. Najwięcej, bo po pięć mandatów, dostaną dwa duże państwa członkowskie - Francja i Hiszpania. Niemcy, które są większe od tych krajów, już teraz mają maksymalną, wynoszącą 96 liczbę miejsc w PE. Dodatkowo Włochom i Holendrom przypadną po trzy mandaty w spadku po Brytyjczykach, Irlandii - dwa, a Polsce, Szwecji, Austrii, Dani, Finlandii, Słowacji, Chorwacji, Estonii i Rumunii - po jednym.

