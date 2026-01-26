"Moralna zgnilizna". Politycy zgodnie potępili wpis Tarczyńskiego

Żurek o wpisie Tarczyńskiego: brakuje słów Źródło: RMF FM

W sobotę amerykańscy funkcjonariusze służb federalnych zastrzelili 37-letniego Alexa Prettiego. Był to pielęgniarz oddziału intensywnej terapii pracujący w lokalnym szpitalu dla weteranów. Mężczyzna uczestniczył w protestach w mieście po tym, jak dwa tygodnie wcześniej agenci zastrzelili Renee Good. Służby federalne mówią o ataku mężczyzny na funkcjonariuszy. Inny obraz wyłania się z analizy nagrań publikowanych przez amerykańskie media.

Nagranie z zastrzelenia 37-latka skomentował europoseł PiS Dominik Tarczyński, pisząc na swoim profilu: "Dobra Robota ICE! FAFO".

"FAFO" to wulgarny zwrot znany w żargonie wojskowym i oznacza "Fu** Around and Find Out", co w wolnym tłumaczeniu mogłoby brzmieć: "wygłupiaj się i przekonaj". Stanowi potoczne ostrzeżenie przed negatywnymi konsekwencjami swojego nierozważnego lub ryzykownego zachowania. We wrześniu użył go między innymi szef Pentagonu Pete Hegseth, zwracając się do amerykańskich generałów i admirałów z całego świata.

Wpis Dominika Tarczyńskiego po śmiertelnej strzelaninie w Minneapolis Źródło: Dominik Tarczyński MEP/X

Żurek: czy takiej Polski byśmy chcieli?

Wpis Tarczyńskiego wywołał oburzenie wśród polityków. - Brakuje mi słów. Widzimy to na filmie. Człowiek powalony na ziemię, właściwie egzekucja. Nie groził bronią, nie trzymał tej broni w ręce, została mu już odebrana - powiedział w poniedziałek w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i dodał, że "przeraża" go wypowiedź polityka PiS.

- Wyborcy Dominika Tarczyńskiego powinni sobie obejrzeć ten film w zwolnionym tempie i zestawić to z wypowiedziami Dominika Tarczyńskiego. Czy takiej Polski byśmy chcieli? - mówił szef MS. W jego ocenie komentarz Tarczyńskiego "pokazuje do czego chce dążyć partia, z której się wywodzi". - Właściwie bezkarność całkowita służb - wskazał Żurek.

Nagranie z zastrzelenia mężczyzny przez agentów ICE w Minneapolis Źródło: TVN24, CNN

Do wpisu odniósł się też rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski powiedział, że Tarczyński "jest uważany powszechnie w kuluarach politycznych za pajaca i zupełnie się nie dziwię". - Od wielu miesięcy możemy mieć pewność, że Stany Zjednoczone mają swojego europosła. Jest nim Dominik Tarczyński, który chyba bardziej udaje amerykańskiego polityka niż polskiego - stwierdził. - Nikt tego człowieka po prostu nie bierze na poważnie - dodał.

"Wpis nie do obrony, zginął człowiek"

Wpis Tarczyńskiego potępił również poseł PiS Janusz Cieszyński. - Wpis jest nie do obrony, absolutnie nigdy nie powinny mieć miejsca takie wpisy, dlatego, że tam zginął człowiek - powiedział na antenie TVP.

"Po ponad 24 godzinach Dominik Tarczyński wciąż pełnoprawnym członkiem PiS. Rzekomo katolicka partia nie reaguje na mordowanie na ulicy niewinnych ludzi. Moralna zgnilizna" - skomentowała posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz

Po ponad 24 godzinach Dominik Tarczyński wciąż pełnoprawnym członkiem PiS. Rzekomo katolicka partia nie reaguje na mordowanie na ulicy niewinnych ludzi. Moralna zgnilizna. — Kamila Gasiuk-Pihowicz (@Gasiuk_Pihowicz) January 26, 2026 Rozwiń

Lider Partii Razem Adrian Zandberg ocenił natomiast, że "trzeba być moralnym zerem, żeby coś takiego opublikować". Zwrócił się przy tym do szefa PiS, Jarosław Kaczyńskiego, pytając: "ma Pan zamiar nadal tolerować to bydlę w szeregach swojej partii?".

Będzie zawiadomienie

Poseł KO Roman Giertych zapowiedział kroki prawne. "Dość. Składam zawiadomienie na tego degenerata. Kto pochwala dokonanie zbrodni zabójstwa podlega odpowiedzialności karnej. Kwalifikacja może być dwojaka w zależności od tego jak zdefiniujemy działania ICE. W grę wchodzi 126a kk w zw. z 118a ust 1 pkt. 1 lub 255 par.3 kk." - przekazał.

Przepisy, o których wspomniał Giertych dotyczą publicznego nawoływania do popełnienia czynu zabronionego lub jego pochwalenia.

Panie Tarczyński tylko proszę później bez płaczu à la Borowski gdy przyjdzie dzień rozpoczęcia odsiadki. Pewnie Batyra już wówczas nie będzie na urzędzie. https://t.co/0x2jAG8l05 — Roman Giertych (@GiertychRoman) January 25, 2026 Rozwiń Giertych o wpisie Tarczyńskiego po zastrzeleniu 37-latka w Minneapolis Źródło: X

W kontekście tej zapowiedzi szef resortu sprawiedliwości był pytany w poniedziałek, czy Tarczyński mógł złamać polskie prawo. Odpowiedział, że nie patrzył na to "pod tym kątem" i jeżeli zostanie złożone zawiadomienie w tej sprawie, to będzie analizowane.

Agenci ICE zastrzelili kolejną osobę w Minneapolis

W sobotę agenci ICE drugi raz w tym miesiącu śmiertelnie postrzelili mieszkańca Minneapolis. Po śmierci Renee Good na początku roku w mieście odbywały się demonstracje. Na ulice wyszły dziesiątki tysiące osób, aby zaprotestować wobec wyjątkowej brutalności funkcjonariuszy.

Protest w Minneapolis po śmierci Renee Good Źródło: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

Pretti został zastrzelony w trakcie jednego z takich protestów. Amerykańska administracja utrzymuje, że agent strzelał w obronie własnej, a ofiara miała przy sobie broń palną z dwoma magazynkami. Według lokalnej policji 37-latek posiadał zezwolenie na posiadanie broni.

Narracja resortu bezpieczeństwa USA jest sprzeczna z tym, co wynika z analizy nagrań z przebiegu zdarzenia. "New York Times" zwrócił uwagę, że funkcjonariusze powalili na ziemię Prettiiego, gdy ten próbował pomóc uczestniczce demonstracji spryskanej gazem pieprzowym. Według CNN broń, o której wspominają władze - znajdowała się za paskiem 37-latka, a w ręce miał trzymać telefon, nie pistolet, o czym przekonuje resort bezpieczeństwa.

Amerykańska stacja po przeanalizowaniu jednego z nagrań podkreśliła również, że jeden z agentów odebrał broń Prettiemu przed tym, jak oddano w jego kierunku co najmniej 10 strzałów.

Sposób prowadzenia operacji przez agentów ICE nieraz był przedmiotem publicznej dyskusji. W mediach mówi się również o brutalnych metodach, stosowanych przez funkcjonariuszy od czasu przejęcia władzy przez Trumpa.

