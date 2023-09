Dolphin Awards rozdane. Wśród laureatów dziennikarze "Superwizjera"

czytaj dalej

Ciało odkopane przypadkiem podczas budowy należało do 40-letniego Tomasza Z. Potwierdziły to porównawcze badania genetyczne. Mężczyzna był poszukiwany przez rodzinę. Okazało się, że dwa lata temu został zamordowany siekierą. Prokuratura ma dwóch podejrzanych. Jeden z nich przyznał się do zbrodni.