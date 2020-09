Zerwane dachy, powalone drzewa. "Nie mam gdzie teraz mieszkać. Nie wiem, gdzie się z dziećmi podziać"

- Nadeszła chmura, ciemno się zrobiło, pojawił się wiatr i zaczęło lecieć wszystko. Żona z dziećmi i mamą do piwnicy uciekła – powiedział mieszkaniec dolnośląskiej wsi Olszany. Do jego domu wdarła się woda, a wichura zerwała dach. – Tragedia. Nie mam gdzie teraz mieszkać. Nie wiem, gdzie się z dziećmi podziać. Wszystkie pokoje są zalane – podkreślił.

Nawałnica trwała kilka minut

Sąsiadka mężczyzny zrelacjonowała, że ulewa trwała kilka minut. – Przyszło nagle, odeszło nagle. Narobiło szkód – zwróciła uwagę. – Zdążyłem do garażu wjechać autem. W tym momencie to szło. Tylko zdążyłem samochód zamknąć i schowałem się za drzwi. Potężny huk poszedł. Pobiegłem tylko, żeby prąd wyłączyć i to wszystko waliło się na dół. To było coś strasznego – powiedział mieszkaniec Olszany. Najwięcej interwencji – bo około 200 – zanotowano w powiecie świdnickim. W kilku miejscowościach tego powiatu zostały uszkodzone lub zerwane dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wichury i burze wyrządził szkody m.in. w miejscowościach gminy Strzegom w powiecie świdnickim. Wiele razy do powalonych drzew i zalanych posesji strażacy musieli wyjeżdżać także w powiatach wrocławskim oraz oławskim. Dyżurny WSKR poinformował także, że w wyniku burz dwie osoby zostały ranne. - Odniosły one obrażenia po tym, jak na drodze krajowej nr 8 konar drzewa uderzył w samochód - powiedział strażak.