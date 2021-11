Zmarła druga z poparzonych osób w eksplozji w Ścinawie. Jest decyzja o rozbiórce domu

czytaj dalej

Stanisław Żuk, były dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Turów, a obecnie poseł Kukiz'15, był pytany o decyzję w sprawie podniesienia wysokości zwałowiska w kopalni. Według informatora "Superwizjera" przyczyniła się ona do katastrofy z 2016 roku, a podjął ją Żuk. Reporter TVN24 wielokrotnie zadawał w poniedziałek posłowi pytanie, czy to on decydował. Stanisław Żuk unikał odpowiedzi wprost, zasłaniał się między innymi niepamięcią. Przekonywał jednak, że nie ma sobie nic do zarzucenia.