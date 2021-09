Tragiczne finały interwencji policji. Minister Mariusz Kamiński zapowiada wyjaśnienie spraw interwencji policji

Dolny Śląsk. Trzej młodzi mężczyźni, trzy interwencje policji, wszystkie zakończone śmiercią. W ciągu jednego tygodnia na terenie podlegającym jednej komendzie policji. We wszystkich trzech sprawach trwają prokuratorskie śledztwa, ale dymisji we wrocławskim garnizonie brak. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Śmierć 29-latka po interwencji policji

Kiedy siostra i ojciec Łukasza dotarli na miejsce, byli tam już strażacy próbujący dostać się do mieszkania. Pani Wiktoria dodzwoniła się do brata, ale ten twierdził, że nie poznaje swoich bliskich. Na miejsce przyjechało sześciu policjantów - w tym dwaj po cywilnemu. Według rodziny byli podekscytowani i agresywni. Najpierw psikali gazem w stronę wciąż trzymającego drzwi Łukasza, potem - gdy już wdarli się do mieszkania - powalili 29-latka.

Łukasz zmarł w szpitalu

Łukasz został przewieziony do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł. - Prowadzone jest postępowanie o czyn z artykułu 155, a więc nieumyślne spowodowanie śmierci – przekazuje rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prokurator Radosław Żarkowski.

Śledczy w zachowaniu policji nie dopatrzyli się niczego złego, co ma wynikać przede wszystkim z zapisu z kamery jednego z funkcjonariuszy. "Na nagraniu widać zachowanie mężczyzny i fakt, że atakuje on policjantów nożem. Zapis z kamery został niezwłocznie zabezpieczony i przekazany do prokuratury" – napisano w oświadczeniu Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.