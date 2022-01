Karetki w kolejce do szpitala, interwencja posła Piotra Borysa. "Pacjent czekał dziewięć godzin bez jedzenia i bez wody"

Kolejka karetek przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Lubinie i długie oczekiwanie na przyjęcie pacjentów, kiedy pierwszeństwo mają ci z COVID-19. Polityk Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys o sytuacji w dolnośląskim szpitalu został zaalarmowany przez ratowników medycznych. Opublikował nagranie pokazujące czekające karetki z pacjentami w środku. W rozmowie z TVN24 wyraził obawy, że "to jest zapowiedź tego, co nas może czekać przez najbliższe tygodnie".

- Jak przekazywali mi ratownicy medyczni, którzy prosili o interwencję, za chwilę ten SOR znów się wypełni, dlatego że mają wezwania do kolejnych pacjentów. Absurd był taki, że przyjmowani byli w pierwszej kolejności pacjenci covidowi, natomiast ci niecovidowi musieli czekać - powiedział polityk. Borys zwrócił uwagę między innymi na przypadek kobiety po udarze, która - jak mówił - przez pięć godzin musiała czekać na przyjęcie do szpitala.

Poseł Piotr Borys: coś nie działa w systemie

- W tym czasie, gdyby doszło do jakiejś trudniejszej sytuacji kolizyjnej na drodze lub interwencji, to właściwie nie byłoby żadnej karetki, która mogłaby wyjechać do osoby po zawale czy wypadku drogowym. Coś nie działa w systemie. To jest zapowiedź tego, co nas może czekać przez najbliższe tygodnie i system musi być do tego przygotowany - stwierdził Piotr Borys.