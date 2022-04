Doktor Valeri Vachev nowym zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich

Taborowski: nie ma innego kierunku, jak na zachód

- Teraz mam jasność, że to co robiliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, to jest właściwy kierunek. Nie ma innego kierunku, jak na zachód i pielęgnowanie wartości zachodnich i europejskich. Ja tego kierunku nie opuszczam - zapewnił Taborowski, odnosząc się do prezentowanych stanowisk prawnych i uczestnictwa przedstawicieli RPO w sprawach przed TK w ostatnich latach.