Dzięki szczepionce na COVID-19 możemy powstrzymać coś, co na kilka dekad mogło sparaliżować nasz świat. Możemy przywrócić normalność - powiedział prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski. Ocenił również, że wiele osób za szybko przyzwyczaiło się do ograniczeń związanych z pandemią.

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski, komentując w rozmowie z Polską Agencją Prasową dotarcie do Polski pierwszych szczepionek przeciwko COVID-19, powiedział, że nie zdajemy sobie jeszcze być może sprawy z tego, jak ważny to dzień. - Mamy środek zaradczy przeciwko chorobie, która może zniszczyć nasze indywidualne życie, ale i życie zbiorowe. Jeżeli możemy nie zachorować w 95 procentach, to jest to rewelacja. Nic nie jest mnie dziś w stanie zmartwić. To nie jest tak, że nie docierają do mnie głosy polemiczne czy czyjeś wątpliwości, ale dziś jestem szczęśliwy siłą nauki - powiedział ekspert.