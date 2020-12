"Pracownicy w moim szpitalu prawie w stu procentach zadeklarowali udział w szczepieniach"

"My używamy tych standardów szczepień"

Opisała też proces technicznego przygotowania szczepień. - Szczepionka, która trafia już do apteki w boksach specjalnych, w suchym lodzie, która trafia do apteki szpitalnej, ona nie musi mieć -70 stopni. -70 to są warunki przechowywania i transportu - powiedziała. - Natomiast jak już opakowanie ze szczepionką trafia do szpitala i można je rozpakować, to wkładamy je do lodówki zwykłej o temperaturze 2-8 stopni i potem jest wymagany czas, wymagane są pomiary tej temperatury. To musi być rzeczywiście po aptekarsku nadzorowane i dopiero potem przygotowane - dodała.