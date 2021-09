Miliony dofinansowania dla Straży Narodowej i Marszu Niepodległości. Na zakup siedziby, samochodów, elektroniki. Ustalenia posłów KO

Wnioski o dofinansowanie w programie "Fundusz Patriotyczny - Edycja 2021 Wolność po polsku" można było składać do 24 kwietnia tego roku. Dotacje zostały rozdzielone w ramach dwóch priorytetów. Jak napisano w regulaminie programu, w Priorytecie I "finansowane są zadania projektowe, będące działaniami zgodnymi z celami Funduszu, mającymi na celu ułatwienie dostępu do kultury", a w Priorytecie II "finansowane lub dofinansowane są działania mające na celu wzmocnienie instytucjonalne Beneficjenta w tym zadania infrastrukturalne".

W ramach Priorytetu II, w którym do rozdania było łącznie 20 milionów złotych, można było ubiegać się o dofinansowanie m. in. na zakup wyposażenia, nieruchomości, budowę i remont nieruchomości, budowę lub rozbudowę infrastruktury i narzędzi w zakresie obejmującym działania zgodne z celami Funduszu, wspieranie rozwoju instytucjonalnego beneficjenta.

Trzy miliony dla dwóch organizacji związanych z Robertem Bąkiewiczem

Wnioski o dotacje, które do Funduszu Patriotycznego złożyły organizacje związane z Bąkiewiczem, skontrolowali posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba. Do szczegółów dokumentów dotarł dziennikarz "Czarno na białym" TVN24 Artur Warcholiński.

Stowarzyszenie Straż Narodowa - szczegóły wniosku

Pozostałe przyznane środki to 28 650 zł na zakup zestawu sprzętu ratowniczego i ćwiczebnego dla ratownictwa medycznego, 45 000 zł na zakup busa do przewozu dziewięciu osób, 50 000 zł na zakup samochodu terenowego pick-up/SUV 4x4, 2000 zł na zakup i montaż samochodowego zestawu nagłośnieniowego, 11 000 zł na zakup namiotów, 4000 zł na zakup agregatu prądotwórczego, 2000 zł na zakup oświetlenia namiotów i terenu, 47 350 zł na zakup zestawu sprzętu łączności i obserwacyjnego dla wolontariuszy - w tym znalazło się między innymi 15 radiotelefonów zwykłych (wnioskowaną kwotą na ich zakup było 11 000 zł) i trzy radiotelefony PRO (wnioskowaną kwotą na ich zakup było 5350 zł).

Jakich argumentów użyło Stowarzyszenie Straż Narodowa