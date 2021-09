Premier zapowiada dodatkowe środki na psychiatrię. "Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo jest to dominujące"

Mateusz Morawiecki zapowiedział wsparcie dla obszaru psychiatrii, także dziecięcej. - Niepewność, oczekiwanie jutra, niepewnego jutra, było czymś tak przytłaczającym psychicznie, że dziś zdajemy sobie sprawę z tego, jak to jest bardzo dominujące, jak częste jest to w społeczeństwie - przyznał, mówiąc o doświadczeniach pandemii COVID-19.

Premier: potężne wsparcie dla psychologii i psychiatrii

