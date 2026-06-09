Polska Dodatkowe wolne za święto w sobotę. Wielu pracowników skorzysta już w sierpniu Oprac. Ewa Żebrowska |

"News Michalskiego". Minister energii o przedłużeniu maksymalnych cen paliw Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W tym roku dwa ustawowo wolne dni od pracy wypadną w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy za te dni pracownicy będą mogli odebrać wolne w innym terminie. Jak wygląda to w przypadku pracowników administracji rządowej, a jak w przypadku pracowników etatowych w innych branżach? Jedno ze świąt wypada w okresie wakacyjnym, kolejne pod koniec roku.

15 sierpnia 2026. Kiedy odebrać dzień wolny

W zamian za przypadające w sobotę 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny oraz Święto Wojska Polskiego pracownikom zgodnie z przepisami Kodeksu pracy przysługiwać będzie do odebrania dzień wolny.

Na mocy wcześniejszej decyzji premiera członkowie korpusu służby cywilnej będą mieli wolne w piątek 14 sierpnia. Oznacza to, że pracowników administracji rządowej czeka długi sierpniowy weekend. W przypadku pracowników etatowych innych branż i instytucji to między pracodawcami a pracownikami będzie ustalane, kiedy preferują odebranie wolnego dnia. Ostateczna decyzja należy do pracodawcy, który może podjąć odgórną decyzję, kiedy cała organizacja będzie odbierała wolne za przypadające w sobotę święto, choć może uwzględnić preferencje lub wnioski urlopowe poszczególnych pracowników.

Boże Narodzenie. Kiedy wolne

26 grudnia, czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia również przypada w tym roku w sobotę. Podobnie jak przypadku sierpniowego święta i tym razem na mocy decyzji szefa rządu pracownicy administracji rządowej mają odgórnie wyznaczoną datę odebrania wolnego i będzie to poniedziałek, 28 grudnia. W przypadku pracowników innych branż i instytucji będzie to ustalane z pracodawcami lub będzie zależało od ich konkretnej decyzji.

Inne dni ustawowo wolne od pracy 2026

1 listopada, niedziela - Wszystkich Świętych - zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, gdy dzień ustawowo wolny wypada w niedzielę, nie przysługuje odebranie innego dnia wolnego w zamian 11 listopada, środa - Narodowe Święto Niepodległości 24 grudnia, czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia 25 grudnia, piątek - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

Redagował AM