KRS sama skontroluje KRS. Ma wyjaśnić aferę z dodatkowymi dietami

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa zleciła stworzenie dwóch raportów, które mają wyjaśnić sprawę dodatkowych posiedzeń i diet pobieranych przez członków KRS. Przeprowadzenie kontroli zlecono komisji KRS i jej przewodniczącemu. Oznacza to, że członków KRS skontrolują członkowie tej samej KRS. - To wygląda tak, jakby cała sprawa miała być zamieciona pod dywan - ocenia Bartłomiej Przymusiński ze stowarzyszenia "Iustitia".

Drugi raport przygotuje sam przewodniczący. Tym razem sprawdzone zostaną procedury dotyczące organizacji komisji i innych prac członków KRS. Jak ustalił Michał Tracz, reporter TVN24, prace nad sporządzeniem obu raportów już ruszyły. - Niestety, to wygląda tak, jakby cała sprawa miała zostać zamieciona pod dywan - uważa Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

- Widać, że upolityczniona KRS zrobi wszystko, by o tym temacie zapomniano - dodaje sędzia w rozmowie z TVN24.

KRS ma wyjaśnić aferę w KRS

Wnioski zyskały poparcie, sędziowie Mazur i Mitera zostali odwołani. Mazur mówił wtedy, że "ma wyobrażenie", czym motywowany był wniosek w jego sprawie. Potwierdził, że udostępnił w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej protokoły z posiedzeń, z których można się było dowiedzieć między innymi, jakie wynagrodzenie otrzymywali członkowie KRS za to, że w innych dniach niż posiedzenia plenarne zwoływali komisje. Niektórzy członkowie KRS "dorobili" w ten sposób od kilkunastu do nawet 23 tysięcy złotych. Jako pierwszy informację o takim procederze podał "Dziennik Gazeta Prawna".