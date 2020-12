Mucha: nie antycypuję decyzji prezydenta, ale komunikat pojawi się w najbliższym czasie

Senat opowiedział się w środę za dodatkową niedzielą handlową , co oznacza, że 6 grudnia być może będziemy mogli zrobić zakupy. Taki zapis znalazł się w noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dokument czeka teraz na podpis prezydenta.

Mucha: w najbliższym czasie komunikat w sprawie decyzji prezydenta

- Termin nie jest długi, rozstrzygnięcie pana prezydenta będzie dosyć szybko. Ustawa została przyjęta przez parlament, to mocny postulat - mówił.

"Ustawa incydentalna, związaną z sytuacją pandemiczną"

Krytycznie do pomysłu dodatkowej niedzieli handlowej odnosiła się w ostatnich dniach Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" oraz Polska Izba Handlu.

W sprawie orzeczenia TK "mamy sytuację bardzo dużych emocji społecznych"

Czytaj więcej na Konkret24: "Musimy poczekać na uzasadnienie"? To nieprawda

Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że nie są to przesłanki do niepublikowania wyroku. Mucha odparł, że "są tacy konstytucjonaliści i prawnicy", którzy by się zgodzili ze słowami Piaseckiego, ale są też tacy, którzy mają inne zdanie. Mucha nie umiał jednak wskazać żadnego nazwiska autorytetu prawnego, który nie podzielałby takiej opinii.