Polska

Doda u Żurka w sprawie praw zwierząt. "Teraz czekam na działanie"

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i Dorota "Doda" Rabczewska
Doda - Dorota Rabczewska w Sejmie o dobrostanie zwierząt
Źródło: TVN24
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek spotkał się w poniedziałek z Dorotą "Dodą" Rabczewską, która przedstawiła mu listę propozycji dotyczących poprawienia dobrostanu zwierząt w Polsce. Artystka w ostatnim czasie nagłaśniała dramatyczne warunki panujące w polskich schroniskach.

"Dziś zostałam zaproszona przez ministra sprawiedliwości na spotkanie. Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka" - napisała piosenkarka Dorota "Doda" Rabczewska w mediach społecznościowych.

Doda o trzech postulatach w sprawie ochrony zwierząt

Wymieniła trzy postulaty, które przedstawiła ministrowi. Są to "podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami", "szkolenia sędziów i prokuratorów w kontekście zasądzania kar" oraz "odbieranie sadystom praw do posiadania zwierząt, nie czasowe, ale na zawsze."

- Teraz czekam na działanie - podkreśliła Doda.

"Mordownie, nie schroniska". Wyniki kontroli i pytania w Sejmie

"Mordownie, nie schroniska". Wyniki kontroli i pytania w Sejmie

Psy zabrane z Sobolewa są "psychicznie złamane". Boją się spojrzeć na człowieka

Psy zabrane z Sobolewa są "psychicznie złamane". Boją się spojrzeć na człowieka

Klaudia Kamieniarz

Doda alarmowała w Sejmie

Doda jest jedną z osób zaangażowanych w walkę o prawa zwierząt, które w ostatnim czasie nagłaśniały warunki panujących w polskich schroniskach. W zeszły piątek w Sejmie wzięła ona udział w posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji do spraw ochrony zwierząt (NOZ). Dotyczyło ono aktualnej sytuacji w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem placówek w Sobolewie i Bytomiu.

W dyskusji brali udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, główny lekarz weterynarii Paweł Majer, posłowie oraz kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji prozwierzęcych. 

Dorota Rabczewska na komisji ds. ochrony zwierząt
Dorota Rabczewska na komisji ds. ochrony zwierząt
Źródło: PAP/Marcin Obara

Podczas posiedzenia Rabczewska podkreślała, że po kontrolach w schroniskach "nic nie jest egzekwowane". - Mam zdjęcia aktualne z wczoraj, z przedwczoraj. Tam nadal jest dramat. Dzisiaj jest minus 10 [stopni Celsjusza -red], jutro jest minus 15 i wszyscy się cieszą z Sobolewa. A z czego tu się cieszyć? - komentowała. 

O ograniczonych możliwościach urzędników w trakcie kontroli schronisk mówili również goście "Debaty TVN24+". Zwrócili oni uwagę, że nasze prawo umiejscawia zwierzęta towarzyszące nawet poniżej poziomu rzeczy, ponieważ prowadzenie schronisk regulują te same przepisy, które dotyczą m.in. usuwania śmieci w gminach.

OGLĄDAJ: "Jesteśmy krajem, gdzie za znęcanie się nad zwierzętami dostaje się pieniądze"
pc

"Jesteśmy krajem, gdzie za znęcanie się nad zwierzętami dostaje się pieniądze"

pc
Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/officialdoda

zwierzętaSchronisko dla zwierzątWaldemar ŻurekMinisterstwo Sprawiedliwości
