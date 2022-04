26 lat temu ktoś zabił 86-letniego mężczyznę. Policjanci z Archiwum X wracają do sprawy

86-letni zmarł w grudniu 1996 roku. Mężczyzna przed śmiercią został dotkliwie pobity. Do tej pory - mimo upływu niemal 26 lat od zabójstwa - nie udało się zatrzymać sprawców. Do sprawy wracają policjanci z poznańskiego Archiwum X. Jak mówią, przeprowadzona przez nich analiza "pozwala rzucić nowe światło na ustalone w śledztwie fakty". Funkcjonariusze apelują o kontakt do osób, które mogą mieć wiedzę na temat zdarzenia sprzed ponad dwóch dekad.