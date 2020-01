Ilu Polaków chętnych na podróż do USA bez wiz? Ambasador publikuje dane

Od 11 listopada 2019 roku Polacy mogą podróżować do USA w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni bez ubiegania się o wizę. Pozwala na to program amerykańskiego rządu Visa Waiver Program (VWP), do którego weszła Polska, jednak pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest rejestracja w systemie ESTA.