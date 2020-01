Do TSUE wpłynął wniosek o zablokowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynął w piątek wniosek Komisji Europejskiej o zastosowanie tak zwanych środków tymczasowych i zablokowanie prac Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Sprawa dotyczy skargi, którą Komisja Europejska skierowała do TSUE w październiku zeszłego roku, "aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną" w Polsce. Jak uzasadniała Komisja, obecny system nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

14 stycznia Komisja Europejska zapowiedziała, że skieruje taki wniosek do TSUE. W piątek wpłynął on do trybunału.