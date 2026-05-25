Polska Jest wniosek o wyłączenie sędzi w sprawie Ziobry Aleksandra Sapeta |

Wylosowano sędzię do rozpatrzenia zażalenia obrońców Zbigniewa Ziobry. Relacja Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam Chełstowski/Forum

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ubiegłym tygodniu sędzia Anna Nowakowska została wylosowana do rozpatrzenia zażalenia obrońców Zbigniewa Ziobry na odmowę wstrzymania postępowania w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania - dowiedziała się reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

W poniedziałek Ewa Leszczyńska-Furtak, rzeczniczka prasowa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do spraw karnych, potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że do sądu wpłynął wniosek prokuratury o wyłączenie sędzi ze sprawy. Tę informację jako pierwszy podał dziennikarz radia RMF Tomasz Skory.

Jak przekazała Leszczyńska-Furtak, dokument w wersji elektronicznej wpłynął już w piątek. W poniedziałek do sądu dotarł też wniosek papierowy. Rzeczniczka podkreśliła, że wniosek o wyłączenie sędzi referent nie wstrzymuje w żaden sposób postępowania dotyczącego wydania ENA dla byłego ministra sprawiedliwości.

Obrońcy Ziobry złożyli zażalenie

W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował nieprawomocnie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura sformułowała wobec niego 26 zarzutów w prowadzonym od 2024 roku śledztwie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Wydano za nim również list gończy, a następnie skierowano do sądu wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania. Do dzisiaj nie został on rozpoznany.

W tym samym miesiącu obrońca Ziobry, mecens Bartosz Lewandowski, skierował do sądu okręgowego zażalenie na areszt tymczasowy. Złożono też wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wydania ENA do czasu rozstrzygnięcia przez sąd tego zażalenia. 26 marca sąd nie uwzględnił jednak tego wniosku. Następnie 11 maja do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło podpisane przez obrońcę Ziobry zażalenie, które następnie skierowano do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Jeśli sąd apelacyjny uwzględni zażalenie obrońców, to z decyzją w sprawie ENA trzeba będzie czekać na rozstrzygnięcie sądu okręgowego w sprawie zażalenia na tymczasowy areszt. Posiedzenie jest wyznaczone na 8 września.

>>> Zobacz też: Akcje TV Republika w oświadczeniu majątkowym sędzi. Joanna Grabowska została wylosowana do sprawy Ziobry

Nowakowska została delegowana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w 2021 roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, czyli Zbigniewa Ziobrę.

OGLĄDAJ: W PiS mówią o nim: kula u nogi. Czy Ziobro ma polityczną przyszłość? Zobacz cały materiał