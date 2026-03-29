Polska

"Liczę, że ten film poruszy serca i umysły decydentów"

Kadr z filmu "Do ostatniego oddechu", reż. Ewa Ewart
Ewart: problem smogu nie dotyczy tylko Polski
Jestem zwolenniczką opowiadania o takich sprawach w prosty sposób, a najprościej jest opowiedzieć z perspektywy człowieka - tak o swoim nowym filmie dokumentalnym o problemie smogu mówiła Ewa Ewart na antenie TVN24. Zaznaczyła jednak, że "Do ostatniego oddechu" ma "nieść też ładunek nadziei".

"Do ostatniego oddechu" będzie można obejrzeć w niedzielę o godzinie 17 na antenie TVN24, oraz już teraz na platformie TVN24+. Po emisji filmu Łukasz Jedliński razem z Ewą Ewart poprowadzą debatę dotyczącą niebezpieczeństw związanych ze smogiem. Gośćmi będą Katarzyna Ankudowicz, profesor Tadeusz Zielonka oraz Piotr Siergiej.

Gościnią na antenie TVN24 w niedzielę była reżyserka i dokumentalistka Ewa Ewart, która mówiła o swoim nowym filmie "Do ostatniego oddechu". Porusza on palącą kwestię zagrożenia, jakim jest zanieczyszczenie powietrza w kontekście światowym.

Film był realizowany w sześciu krajach: Polsce, Republice Południowej Afryki, Pakistanie, Chile, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Ewart mówiła o inspiracji stojącej za tą produkcją. Była to - jak mówiła - "zupełnie przypadkowa" rozmowa z prezesem Polskiego Alarmu Smogowego Andrzejem Gułą. - Po tej rozmowie bardzo szybko poczułam, że tutaj gdzieś czai się jakiś dobry temat - przyznała.

Dodała, że "szybko zdała sobie sprawę", że "istnieje ogromna szansa na opowiedzenie o tym problemie w skali globalnej". - Problem smogu nie dotyczy tylko Polski. To jest problem globalny i zależało mi na przekazaniu takiej perspektywy - zaznaczyła.

Ewart wytłumaczyła też swoją koncepcję na opowiedzenie o "wielkim i trudnym temacie" jakim jest smog. - Ja jestem zwolenniczką opowiadania o takich sprawach w prosty sposób, a najprościej jest opowiedzieć z perspektywy człowieka - wyjaśniła.

Ewart: film wywołał od razu dyskusję

Dokumentalistka przyznała, że ucieszyła ją liczba gości na przedpremierowym pokazie, ale "najbardziej ucieszyła ją ich reakcja". - Film wywołał od razu dyskusję. To jest znak tego, że spełnił swoje zadanie, to znaczy poruszył serca i umysły i w jakiś sposób sprowokował do naprawdę takich gorących, bardzo ciekawych refleksji - stwierdziła.

Dopytywana, jaki efekt powinien jej zdaniem przynieść dokument, Ewart odparła, że liczy na "dyskusję i inicjatywy". - Przede wszystkim bardzo liczę, że ten film przełoży się na jakieś konkretne inicjatywy, że poruszy serca i umysły decydentów - podkreśliła.

Ewart zgodziła się jednak z uwagą, że obecni i poprzedni rządzący "nie zrobili nic", mimo świadomości skali problemu. Zapewniła jednak, że film "niesie również ładunek nadziei".

- Są tacy ludzie jak ci bohaterowie, w których nie ma zgody na to, żeby wdychać toksyny, ten cały syf. To jest nadzieja - podsumowała.

Smog
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica