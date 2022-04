Dmytro Kułeba o misji pokojowej NATO: Znalazłem pełne zrozumienie Kaczyńskiego. Nie ma żadnych nieporozumień

Propozycję misji pokojowej NATO komentował w piątek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Przekazał, że "miał bardzo otwartą rozmowę" z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. - Znalazłem pełne zrozumienie pana Kaczyńskiego, co do stanowiska ukraińskiego - powiedział. - Nie ma żadnych wątpliwości, czy nieporozumień co do kwestii tej misji - dodał.

Dmytro Kułeba jest w Polsce od środy. Spotkał się z szeregiem przedstawicieli polskich władz - między innymi z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz z marszałkami Sejmu i Senatu - Elżbietą Witek i Tomaszem Grodzkim.

Szef MSZ Ukrainy: znalazłem pełne zrozumienie pana Kaczyńskiego

Na piątkowej konferencji prasowej w ambasadzie Ukrainy w Warszawie Kułeba został zapytany o polską propozycję rozmieszczenia sił pokojowych NATO w Ukrainie. O potrzebie przeprowadzenia w Ukrainie misji pokojowej NATO mówił 15 marca w Kijowie wicepremier Jarosław Kaczyński, jeden z członków delegacji, w skład której wchodzili też premier Mateusz Morawiecki wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą.

Kułeba podkreślał, że "Polska jest członkiem NATO i ma możliwość wykorzystywania pewnych inicjatyw w Sojuszu". Dodał, że "mamy tylko jedno zastrzeżenie do dowolnej inicjatywy", która będzie się pojawiała. Zaznaczył jednak, że "te inicjatywy nie powinny zamrażać konfliktu".

Szef MSZ Ukrainy przekazał, że "miał bardzo otwartą rozmowę z prezesem Kaczyńskim". - Znalazłem pełne zrozumienie pana Kaczyńskiego, co do stanowiska ukraińskiego. Tak samo widzę szczerą chęć pana Kaczyńskiego w próbie pomocy Ukrainie - dodał.

- Nie ma żadnych wątpliwości, czy nieporozumień, co do kwestii tej misji. Jesteśmy zsynchronizowani w naszych działaniach - podkreślał.

- Jesteśmy po tej samej stronie. Będziemy wdzięczni Polsce za wszelkie inicjatywy, które będziemy omawiać - dodał.

Kułeba: inicjatywa wyszła z Polski i zostawiamy jej decyzję, co zrobić dalej

Odpowiadając na wcześniejsze pytanie w sprawie misji, powiedział, że "zsynchronizowaliśmy nasze stanowisko w zakresie tej inicjatywy, jednakże uważam, że - jako że ta inicjatywa wyszła z Polski, to zostawimy to rządowi RP, aby on sam zadecydował, jak dalej ma zamiar to robić".

Podkreślił, że Ukraina jest partnerem NATO, ale nie jest członkiem Sojuszu. - A zatem ufamy Polsce i zostawimy to Polsce, by ona zadecydowała, co zrobić w zakresie tej inicjatywy dalej - dodał.

Kułeba: Polska jest liderem w rozmowach o rezygnacji z rosyjskich surowców energetycznych

Kułeba mówił, że podczas rozmów z przedstawicielami polskich władz poruszonych zostało kilka ważnych kwestii, a jedną z nich była koordynacja działań w celu zwiększenia nacisków sankcyjnych na Rosję. Dodał, że rozmowy dotyczyły też blokady handlu z Rosją oraz wsparcia obronności Ukrainy.

Szef ukraińskiego MSZ ocenił, że Polska jest liderem w rozmowach o rezygnacji z rosyjskich surowców energetycznych.

Kułeba podziękował wszystkim Polakom, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy. Przypominając, że spotkał się z marszałkami Sejmu i Senatu, Elżbietą Witek i Tomaszem Grodzkim, podziękował polskiemu parlamentowi za uchwalenie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

- Nigdy nie zapomnimy tej troski i tej dobroci, którą tu otrzymaliśmy - powiedział szef MSZ Ukrainy.

Do Lwowa trafiły dwa autobusy przekazane przez władze Białegostoku UM Białystok

Szef MSZ Ukrainy: trwa wojna, więc trzeba zrobić jeszcze więcej

Szef ukraińskiego MSZ pytany był o pomoc wojskową, którą Ukraina otrzymuje od państw zachodnich. - Jesteśmy wdzięczni wszystkim partnerom - Niemcom, Francji, wszystkim za to, co już zrobili. Ale, jako że wojna trwa, to oznacza, że trzeba zrobić jeszcze więcej. I nikogo w tej chwili nie stać na to, by nie chcieć dostarczać Ukrainie uzbrojenia, żeby dodatkowo rzekomo nie prowokować Putina. To są klasyczne argumenty, które znamy wszyscy - powiedział Kułeba na konferencji prasowej w ambasadzie Ukrainy w Warszawie.

- Każdy kraj, któremu zależy na bezpieczeństwie w Europie, któremu zależy na ratowaniu życia ludzi, miast, wsi w Ukrainie, ma moralny obowiązek, by zapewnić Ukrainie wszelki niezbędny sprzęt wojskowy - oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji.

Podkreślił, że dostarczanie Ukrainie uzbrojenia i sankcje na Rosję to "elementy kluczowe dla wsparcia Ukrainy". - Wsparcie humanitarne też jest ważne, pracujemy nad nim, ale w żadnym razie nie wolno - przepraszam, że tak powiem - "wykupić się" pomocą humanitarną, ponieważ pytanie jest globalne. W tej chwili mówimy o pokoju w Europie, mówimy o bezpieczeństwie wszystkich Europejczyków - zaznaczył.

Przydacz o rozmowie prezydenta Dudy z Kułebą TVN24

Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy: to obowiązek każdego europejskiego państwa, by pomóc nam utrzymać obronę

Również towarzysząca Kułebie Mariana Bezuhla - deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, członkini tamtejszej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu - wskazywała, że "w tej chwili mamy wojnę w Europie" i "to jest obowiązek każdego europejskiego państwa, by maksymalnie pomóc nam utrzymać tę obronę". - Potrzebne jest wsparcie humanitarne, potrzebne są takie czy inne inicjatywy, to wszystko jest ważne, ale teraz Ukraina potrzebuje uzbrojenia i każde państwo europejskie wie, czego potrzebujemy. Dlatego też spodziewamy się dalszych zdecydowanych kroków - powiedziała.

Kułeba: Rosja zachowała się nieodpowiedzialnie w Czarnobylu

W poniedziałek wieczorem agencja Reutera podała, że "rosyjscy żołnierze, którzy zajęli teren elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie, przemieszczali się bez żadnych środków ochronnych przez najbardziej skażony obszar, zwany Czerwonym Lasem". Przekazano, że "wojskowi mogą ucierpieć w wyniku choroby popromiennej".

Minister spraw zagranicznych Ukrainy odnosząc się do tego na konferencji prasowej powiedział, że "przez ponad cztery tygodnie Czarnobyl był pod rosyjską kontrolą". - Rosja zachowała się nieodpowiedzialnie w Czarnobylu, pod każdym względem, nie pozwalając personelowi stacji wykonywać we właściwy sposób ich obowiązków, okopując się w rejonach skażonych - mówił Kułeba.

Stwierdził, że "rząd rosyjski sam naraził swoich ludzi na promieniowanie, na zagrożenie". - To jest ich odpowiedzialność, to oni powinni odpowiedzieć przed matkami, siostrami, córkami tych żołnierzy, dlaczego zmusili ich do tego i dlaczego ryzykowali ich życiem - powiedział Kułeba.

Zaznaczył, że "obecność ukraińska w tych miejscach była bardzo mocno ograniczona i z tego, co wie w żaden sposób nie byli zaangażowani w żadną aktywność związaną ze zwiększeniem ryzyka skażenia radiacyjnego w Czarnobylu". - Teraz, kiedy będziemy mogli odzyskać dostęp do Czarnobyla, będziemy pracować intensywnie z agencją energetyki jądrowej, aby sprawdzić wszystkie fakty i zidentyfikować wszystkie ryzyka i im zapobiegać - dodał Kułeba.

Dmytro Kułeba złożył kwiaty przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego TVN24

Autor:js/ tam