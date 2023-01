W tych miejscach w Polsce żyje się najkrócej. Nowy raport o zdrowiu Polaków

czytaj dalej

Wysiadał z auta, wtedy ktoś do niego podbiegł i oblał kwasem. Rok po zdarzeniu, do którego doszło w Kaliszu, do sądu trafił akt oskarżenia. Zdaniem śledczych 23-latek miał oblać mężczyznę żrącym kwasem na zlecenie 61-letniego szwagra ofiary.