Długie kolejki do lekarzy specjalistów. Sprawozdanie NFZ za drugi kwartał 2023 roku

czytaj dalej

Izrael walczy siódmą dobę po zbrojnym ataku Hamasu. Jak wynika z ustaleń śledztwa dziennikarskiego stacji CNN, ugrupowanie to jawnie szkoliło się do uderzenia i to niecałą milę od izraelskiej granicy. MSZ Izraela i Rada Bezpieczeństwa Narodowego ostrzegły obywateli kraju przebywających za granicą przed "dniem gniewu". Hamas wezwał swych zwolenników na całym świecie do organizowania protestów, co zdaniem izraelskich służb bezpieczeństwa może też oznaczać ataki na Żydów.