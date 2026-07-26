"Spodnie śmierci". Jak groźne mogą być?

Jak niebezpieczne mogą być "spodnie śmierci"? Materiał "Faktów" TVN Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: "Fakty" TVN

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Jak relacjonuje dziennikarka "Faktów TVN" Adrianna Otręba, internet zalały historie kobiet, które łączy wspólny mianownik - szerokie spodnie z długimi do ziemi nogawkami, przez które łatwo się przewrócić. Ofiary modowego trendu cierpią z powodu złamań, rozbitych kolan, czy poranionych łokci.

- Mamy cały czas takie przypadki, nawet w tym momencie takie pacjentki leżą na oddziale - są ofiarami tych słynnych spodni - mówi Kaja Surowiecka z oddziału klinicznego ortopedii i traumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Niebezpieczny trend modowy. Media mówią o "spodniach śmierci"

O niepokojącym zjawisku informują zagraniczne media, takie jak CNN, a problematyczny element garderoby zyskał nawet miano "spodni śmierci". - Ruszyłam jakoś mocno, dynamicznie i upadłam na obydwa kolana. Nie było to może groźne, natomiast obydwa kolana ucierpiały - opowiada w rozmowie z dziennikarką "Faktów" Dominika Majdyś.

Rany na kolanach pani Dominiki Źródło zdjęcia: "Fakty" TVN / tiktok.com/domidyss

O tym, jak niebezpieczne mogą być spodnie przekonały się też dwie inne rozmówczynie Adrianny Otręby - siostry Małgorzata i Maria. - Te spodnie są troszkę za długie. Nogawka się podwija, ty na nią stajesz i jak stajesz, tak lecisz - mówi Małgorzata, która przez spodnie do dziś ma bliznę na kolanie.

- Przy przechodzeniu przez pasy raczej nie patrzymy pod nogi, tylko bardziej na otoczenie. To spowodowało, że się przewróciłam - dodała Maria.

Czym grozi noszenie zbyt długich spodni?

Adrianna Otręba zwraca uwagę, że takie spodnie są lekkie, wygodne i chętnie noszone latem. Są jednak niebezpieczne, nie tylko z uwagi na długość, lecz także lejącą tkaninę, która z łatwością owija się wokół nogi.

- Te spodnie są bardzo modne. Są modne od kilku dobrych sezonów. Ale w tym sezonie zaczęły być pierwsze racjonalne głosy, że jednak są niebezpieczne - zwraca uwagę projektant mody Dawid Woliński, juror programu "Top Model" w TVN.

Długie spodnie z szerokimi nogawkami Źródło zdjęcia: "Fakty" TVN

O tym, czym grozi upadek w tych spodniach, mówi dr Jacek Wawrzynek z zakładu ratownictwa medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. - Upadki mogą doprowadzić do różnego rodzaju skaleczeń czy złamań. Upadając na wyprostowane ręce, bardzo często łamiemy sobie nadgarstek, możemy uszkodzić łokieć, obojczyk. Uderzając kolanami, również te struktury możemy uszkodzić - ostrzegał.