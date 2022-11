Pięć dni, 286 wypadków i 25 ofiar. Tragiczne statystyki świątecznego weekendu

Policja podsumowuje trwającą od piątku akcję wzmożonych kontroli w związku z dniem Wszystkich Świętych i długim weekendem. - Na polskich drogach doszło do 286 wypadków. Zginęło 25 osób, w tym pięcioro pieszych. To dane zbyt wysokie, ale lepsze, niż w tamtym roku - mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Dodaje, że - w porównaniu do 2021 roku - przybyło pijanych kierowców.