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Polska

Dlaczego wojsko nie zestrzeliło pocisku? Rzecznik DORSZ tłumaczy

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Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Goryszewski: musimy kierować się przepisami czasu pokoju, które wymagają, żeby obiekt został zidentyfikowany
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP
Musimy kierować się przepisami czasu pokoju - przekazał rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Tłumaczył reakcję wojska na pocisk, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Wyjaśnił, dlaczego wojsko go nie zestrzeliło.

Rzecznik DORSZ ppłk Jacek Goryszewski komentował naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej w nocy ze środy na czwartek i reakcję wojska. - Musimy kierować się przepisami czasu pokoju, bo taki u nas panuje - określił. - Procedury mówią jasno - przed ewentualną neutralizacją konieczna jest identyfikacja tego obiektu, czy to na pewno jest wrogi obiekt i ta neutralizacja musi również odbyć się w jak najmożliwiej bezpiecznym rejonie - tłumaczył.

Rzecznik DORSZ podkreślił, że "identyfikacja jest konieczna". - Musimy wiedzieć, czy to, nie daj Boże, nie jest obiekt cywilny - powiedział. - Latają też tam cywilne obiekty, mogła być to również zabłąkana awionetka bądź co innego, więc tutaj musimy mieć pewność. Tutaj nie ma marginesu błędu - wyjaśnił. 

Jak zaznaczył, w ustawie zapisana jest konieczność identyfikacji obiektu. - Nikt nie zdjął z nas obowiązku tej identyfikacji - dodał i poinformował, że ewentualne zdjęcie tego obowiązku musiałoby się wiązać ze zmianą ustawy. - A czy to jest możliwe? To już pytanie jest do wyższego szczebla przełożonych - mówił. 

Rzecznik DORSZ: monitorowaliśmy co najmniej kilkanaście obiektów

Jak opisał Goryszewski, "zabrakło dosłownie, można powiedzieć, sekund, minut, a ten obiekt zostałby zidentyfikowany". - W razie konieczności, jeżeli kontynuowałby lot, zostałby najprawdopodobniej zestrzelony - wyjaśnił.

- Monitorowaliśmy co najmniej kilkanaście takich obiektów, byliśmy na nich skupieni, bo Rosjanie wystrzelili wczoraj ponad 70 pocisków różnego typu i prawie 300 dronów w kierunku Ukrainy - tłumaczył. Przekazał, że Ukraińcy podęli próbę zestrzelenia obiektu, który później naruszył polską przestrzeń.

Pocisk spadł na lubelszczyźnie
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
Szczątki obiektu
Szczątki obiektu
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
Szczątki obiektu
Szczątki obiektu
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24
Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: TVN24

Rzecznik DORSZ pytany był o to, czy wstępnie można powiedzieć, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta Ch-101, o czym informowali wcześniej premier Donald Tusk i szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. - Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy mówić, że najprawdopodobniej była to rakieta Ch-101, natomiast cały czas na miejscu trwają czynności - zaznaczył.

Goryszewski przekazał, że "sam upadek (obiektu) był też widziany przez pilota myśliwca". Poinformował też, że na tę chwilę nie ma informacji, aby jakikolwiek inny obiekt spadł na terytorium Polski. 

Alarm i krater. Co się wydarzyło w nocy w Lublinie i Taranawie-Kolonii?

W czwartek w nocy w Lublinie i innych częściach województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe z powodu "informacji o prawdopodobnym uderzeniu z powietrza". Policja i straż pożarna poinformowały później, że w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia odkryto "krater", który został zabezpieczony przez służby.

Następnie wojsko przekazało, że w nocy w polską przestrzeń wleciał "niezidentyfikowany obiekt". O szczegółach naruszenia przestrzeni opowiedzieli podczas posiedzenia specjalnego zespołu premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Ireneusz Nowak.

Źródło: TVN24
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Tagi:
WojskoLublin
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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