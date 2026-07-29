Rozłam w PiS "Potencjalnie szpieg Nowogrodzkiej". Teorie są różne, dlaczego Piotr Uściński wybrał Mateusza Morawieckiego Filip Czerwiński |

Piotr Uściński "potencjalnie szpiegiem Nowogrodzkiej" w stowarzyszeniu Rozwój Plus Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Piotr Uściński przekazał w środę, że dołącza do stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak mówił, chociaż swoją decyzję podjął "we wtorek wieczorem", to "nie jest ona nagła". - Obserwowałem to, co się dzieje i nie podobało mi się to wyrzucanie, wypychanie Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości - oświadczył.

Z kim się nie lubi Piotr Uściński

Uściński reprezentował posłów, którzy w 2019 roku wnioskowali do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją tzw. trzeciej przesłanki legalnej aborcji. W rezultacie TK Julii Przyłębskiej orzekł w 2020 roku, że nie jest ona zgodna z ustawą zasadniczą.

- Jest to dość zagadkowe przejście, dlatego że kogo się nie spyta, to każdy ma inną teorię, co tam się stało - powiedziała "W kuluarach" nasza dziennikarka Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

Jedna z teorii, jaką usłyszała, głosi, że Piotr Uściński nie bardzo lubi się z posłanką PiS Anitą Czerwińską. Podpisała się ona pod listem ludzi z frakcji Morawieckiego do prezesa PiS, chociaż nie jest członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus. - Kiedy ona jednak przeszła na tę stronę Prawa i Sprawiedliwości już ostatecznie, to Piotr Uściński stwierdził, że no nie, to on musi być po drugiej - mówiła Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

Piotr Uściński "szpiegiem Nowogrodzkiej"?

Według informacji Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego mogą dołączyć kolejni politycy.

- Słyszę w stowarzyszeniu (...), że trzech jest takich posłów, którzy się jeszcze zastanawiają. Słyszę też o Szymonie Giżyńskim. To jest taki poseł z Częstochowy, który jest zawieszony teraz w Prawie i Sprawiedliwości, bo się sprzeciwił referendum w Częstochowie, więc być może kolejny transfer nam się szykuje - przekazała.

Dawid Rydzek wtrącił, że wszystkie te transfery są odbierane przez ludzi byłego premiera "z niepewnością".

- W szczególności ten transfer Piotra Uścińskiego. Słyszałem od dwóch osób, że, co prawda, byłaby to zagrywka trochę niczym z "House of Cards", albo jakiegoś innego serialu politycznego, ale że byłby to na przykład taki potencjalnie szpieg Nowogrodzkiej - powiedział.

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"Wymuszenie" na Trybunale

Dawid Rydzek zwrócił uwagę, jeśli chodzi o aborcję, to Morawiecki udzielił w środę wywiadu. Mówił w nim o błędach PiS, które kosztowały ich utratę władzy.

​- Wymuszenie na Trybunale Konstytucyjnym zajęcia się sprawą aborcji. Tamten kompromis był rzeczą, którą trzeba było pozostawić, chuchać i dmuchać na niego. Mówię to, chociaż jestem jednoznacznym przeciwnikiem aborcji jako takiej - usłyszeliśmy od byłego premiera w Wirtualnej Polsce.

Prowadzący program Radomir Wit był zaskoczony, że Morawiecki użył słowa "wymuszenie". - Były premier mówi o wymuszeniu na Trybunale. Niesamowite jest to, proszę państwa, jak to między słowami, przy okazji różnych komentarzy, można też nieco więcej sposobu myślenia zdradzić na temat funkcjonowania państwa - skomentował.