Polska Dlaczego ludzie ze spółek wpłacali na kampanię Marcina Kierwińskiego? "Ma ogromny wpływ" Grzegorz Łakomski Oprac. Aleksandra Sapeta Zespół autorów |

Kto wpłacał na kampanię Marcina Kierwińskiego? Ustalenia "Czarno na białym" Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Cykl reportaży "Czarno na białym" "Jak urządzić się w systemie" do obejrzenia w TVN24+>>>

Marcin Kierwiński w 2023 roku uzbierał na swoją kampanię blisko 724 tysiące złotych. Ponad dwie trzecie tej kwoty pochodziło od 113 osób, które w momencie wpłaty pracowały lub po jej dokonaniu dostały pracę w spółkach bądź instytucjach zależnych od Platformy Obywatelskiej (dziś Koalicji Obywatelskiej -red.) - ujawnili reporterzy "Czarno na białym" Grzegorz Łakomski, Dariusz Kubik oraz Karol Dejas.

Wpłaty na rzecz Kierwińskiego udało się ustalić dzięki przeanalizowaniu tytułów przelewów na komitet wyborczy PO. Znalazło się w nich nazwisko polityka.

Dlaczego wpłacano na kampanię Kierwińskiego? "Tusk nikomu roboty nie załatwi"

Dlaczego osoby pracujące na stanowiskach publicznych, zależnych politycznie od PO, wpłacały na kampanię Kierwińskiego?

- Każdy obywatel ma prawo wpłacić na partię. Natomiast nie musi zaznaczać, na którego polityka kampanię te pieniądze powinny być przeznaczone. Paradoksalnie można powiedzieć, że Kierwiński jest lubiany, ale raczej można by zgadywać, że Donald Tusk jako lider partii też powinien mieć w ten sposób otrzymać duże wsparcie, a otrzymał minimalne, wpłat na kampanię Donalda Tuska prawie nie było - zwrócił uwagę jeden z autorów cyklu reportaży Grzegorz Łakomski. Kierwiński zebrał najwięcej środków wśród kandydatów PO. Na kampanię Tuska wpłynęło 10 675 złotych.

- Pytaliśmy naszą rozmówczynię w tym materiale, Julię Piterę (działaczka KO i była posłanka -red.), to uśmiechnęła się i powiedziała: - Bo wszyscy wiedzą, że Tusk nikomu roboty nie załatwi i na to liczyć nie można.

Dziennikarz podkreślił, że "w przypadku Marcina Kierwińskiego, biorąc pod uwagę to, że ma ogromny wpływ na to, co się dzieje w Warszawie, na różne instytucje, to ewidentnie wiele osób uznaje, że po prostu warto wpłacać" na rzecz jego kampanii. Kierwiński jest sekretarzem generalnym partii od 2020 roku.

OGLĄDAJ: "Jestem zaskoczona skalą, ale nie metodą". Co skrywa strona 515 rachunku PO? Zobacz cały materiał

Kierwiński "nie odważył się usiąść przed kamerą"

Szef MSWiA w przeszłości krytykował podobny proceder w kampaniach polityków PiS. - Trudno zakładać, że wszystko było dobrowolne, skoro tego samego dnia, w tej samej wysokości (dokonano wpłat - red.). To wygląda tak, jakby był cennik. Cennik dla poszczególnych dyrektorów, prezesów, ile mają zapłacić, na czyją kampanię, na rzecz PiS - mówił. Wykorzystywanie w ten sposób systemu przez polityków partii Jarosława Kaczyńskiego autorzy "Czarno na białym" ujawnili w cyklu "Do spółki z PiS".

W przypadku Kierwińskiego dziennikarze także odkryli, że dochodziło do kilkunastu przelewów dziennie od osób pracujących w instytucjach publicznych, zależnych politycznie od KO.

Reporterzy "Czarno na białym" próbowali kontaktować się z szefem MSWiA. - Najpierw się umówił z nami na rozmowę przed kamerą, a potem zaczął nas zwodzić. Odwołał rozmowę, potem kolejny termin odwołał. Ostatecznie około trzy tygodnie czekaliśmy na to, aż się zdecyduje - mówił i dodał, że wyznaczyli politykowi termin, w którym mógł zdecydować się na rozmowę.

- Pan minister nie odważył się usiąść przed kamerą i zmierzyć się z naszymi pytaniami - powiedział Łakomski.

OGLĄDAJ: Kampanie Kierwińskiego i pieniądze ludzi ze spółek. "Wchodzenie w buty poprzedniej władzy" Zobacz cały materiał

Kto wpłacał na kampanię Kierwińskiego?

Szef kancelarii premiera Jan Grabiec przekonywał w "Newsie Michalskiego" w TVN24+, że "żadna z tych osób nie podlegała Marcinowi Kierwińskiemu" w momencie wpłaty. W jego ocenie to "legalny, w pełni uczciwy i transparentny system finansowania polityki w Polsce".

Łakomski wymieniał w TVN24, kto wpłacał na kampanię Kierwińskiego. - Od wojewody, który został powołany przez Marcina Kierwińskiego jako szefa MSWiA, przez burmistrzów warszawskich dzielnic, na których powołania ma wpływ (Kierwiński -red.), o czym zresztą sam w jednym z wywiadów kiedyś powiedział (...), aż po dyrektora biblioteki czy ludzi, którzy pracują jako kierownicy na przykład w lokalnych ośrodkach sportu - mówił.