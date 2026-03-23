Pełczyńska-Nałęcz "sama siebie dokleiła". Komentuje zdjęcie z AI

Maja Wójcikowska zapytała Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz o konferencję w sprawie mieszkań Źródło: TVN24

W zeszłym tygodniu odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego oraz wiceministra rozwoju i technologii Tomasza Lewandowskiego. Przedstawiono na niej założenia strategii mieszkaniowej rządu.

Tego samego dnia wpis na platformie X opublikowała przewodnicząca Polski 2050, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która - w związku z wydarzeniem poświęconym tematowi mieszkalnictwa - przypomniała o strategii mieszkaniowej jej partii.

Uwagę zwróciło załączone do wpisu zdjęcie ze wspólnej konferencji Lewandowskiego i Domańskiego. Widać na nim, jak pomiędzy politykami stoi Pełczyńska, która nie brała udziału w wydarzeniu. Za jej plecami wyświetla się prezentacja zatytułowana "Strategia mieszkaniowa Polski 2050".

"PS. Uczciwie uprzedzam zdjęcie zmodyfikowane przez AI" - zaznaczyła szefowa Polski 2050.

Skoro dziś o mieszkaniach (konferencja @Domanski_Andrz @TLewandowskiPoz ). To przypominam: oto nasza @PL_2050 strategia mieszkaniowa dla Polaków w pigułce:



Cel: Mieszkania do mieszkania.

A nie betonowe lokaty.



I dlatego:

1. Tak dla społecznego budownictwa. Mamy tutaj duży… pic.twitter.com/SVFhLXVDXt — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) March 16, 2026 Rozwiń

Pełczyńska-Nałęcz o zdjęciu z AI: to żart

Dziennikarka TVN24 Maja Wójcikowska wyjawiła w niedzielnym programie "W kuluarach", że zwróciła się do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o komentarz w tej sprawie. Jak mówiła, przewodnicząca Polski 2050, zapytana o wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji zdjęcie, odparła, że było ono żartem.

- Zastanawiam się, czy to właśnie nie jest kwintesencja tego jednak niezrozumienia socjali, tego, jak robić przekaz - skomentowała dziennikarka. Oceniła, że to było "memogenne".

Jak podkreśliła Wójcikowska, Pełczyńska-Nałęcz twierdzi, że "niosła" sprawę mieszkalnictwa w rządzie i to ona ją "dowiozła".

- Ona sama siebie dokleiła, twierdząc, że ojców sukcesów zawsze jest wielu, a matka jest jedna i ona tutaj jako matka (została do zdjęcia - red.) doklejona - powiedziała.

