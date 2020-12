"Największa platforma streamingowa oferująca tego typu programy na świecie". Kasia Kieli o discovery+

"Z tego punktu widzenia discovery+ jest największą platformą streamingową"

- Ważne jest, jak to będzie zaprezentowane - podkreśliła. - Tych godzin jest bardzo dużo. W Polsce startujemy z dwoma tysiącami godzin. Dwa tysiące godzin, jeżeli przełożymy to na oglądanie, oznacza, że musielibyśmy non stop oglądać przez sto dni, żeby móc to obejrzeć - mówiła Kasia Kieli.