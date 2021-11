Reynders: musimy być w stanie wrócić do negocjacji i uzgodnić nową politykę migracyjną

Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders komentował w "Faktach po Faktach" działania reżimu Łukaszenki na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, między innymi na granicy polsko-białoruskiej. Stwierdził, że jedyny sposób wyjścia z sytuacji to "wrócenie do stołu negocjacji" i uzgodnienie nowej polityki migracyjnej. Dodał, że w rozwiązaniu tego kryzysu mogłaby pomóc obecność przedstawicieli Frontexu w Polsce.

Mówił, że opisywane przez niego działania, które podejmuje Unia, to "reakcja bezpośrednia" na sytuację. - Natomiast musimy być w stanie zadecydować w sprawie nowej polityki migracyjnej. Od 2015 roku to było niemożliwe, aby uzgodnić na poziomie Unii, jaka ma być nowa polityka migracyjna - wskazywał.

- Musimy też być w stanie wrócić do stołu negocjacji i powinniśmy uzgodnić nową politykę migracyjną. To jest jedyny sposób wyjścia z sytuacji - dodał.

Reynders: to naprawdę przedziwne, kiedy widzimy te media tylko z drugiej strony, a nie ze strony polskiej

- Bardzo mocno wyraziliśmy naszą solidarność z trzema państwami członkowskimi, które mają od czynienia z taką sytuacją na granicach. Bo to nie jest tylko Polska, to jest też Litwa i Łotwa - zwracał uwagę.

- Od początku mówiliśmy, dlaczego nie mielibyśmy wykorzystać instrumentu europejskiego, właśnie Frontexu. To, co omawiałem dzisiaj z rządem, przedstawiłem to ministrom (podczas czwartkowych spotkań - red.) to to, aby mieć swobodny dostęp do granicy - powiedział.