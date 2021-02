I bez pandemii jest groźna, teraz bywa jeszcze trudniej. "Telefon dyżurnego psychiatry dzwoni cały czas"

- Jakiekolwiek analityczne myślenie zupełnie się położyło. Rzeczy, które przedtem były łatwe i dające dużo radości, nagle stały się stresujące. Kolejne zdanie, które do mnie spływało od przełożonych, sprawiało, że ja miałem wrażenie, że chcę uciec od tego, schować się pod kołdrą i udawać, że mnie nie ma - mówi Marek Plawgo. Wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy w lekkoatletyce nie spodziewał się, że może chorować na depresję. Dotknęła go dwa lata temu - doprowadziła do myśli samobójczych, a po leczeniu ucichła, do czasu pandemii COVID-19. - Bardzo szybko wróciłem do farmakologii, którą przerwałem kilka miesięcy wcześniej, myśląc, że już jestem w pełni zdrowia – dodaje Marek Plawgo.

"Wznowiliśmy dyżur psychiatry, telefon dzwoni cały czas"

- Jak patrzymy na to, ile jest świadczonych usług w kodzie, który odpowiada depresji, to mamy jedną liczbę i to jest około miliona osób. Jeżeli patrzymy na to, ile osób przyjmuje leki przeciwdepresyjne, to tych osób jest już prawie cztery miliony. To są dane nie z ostatniego roku, to są dane z lat wcześniejszych, więc my mamy w ogóle duży problem z tym, czy my właściwie w ogóle rejestrujemy te usługi – zwraca uwagę pedagog i suicydolog Lucyna Kicińska.