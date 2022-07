Mężczyźni rzadziej mówią o depresji i rzadziej się do niej przyznają. Problemy psychiczne są też u nich dużo rzadziej diagnozowane i ciągle pozostają pewnym tabu. Niestety czarne statystyki pokazują, że mężczyźni częściej odbierają sobie życie. Angielski zawodnik mieszanych sztuk walki po swoim zwycięstwie mówi o śmierci przyjaciela i dodaje: "Przestańmy stygmatyzować problemy mężczyzn". Materiał magazynu "Polska i Świat".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś/chciałabyś uzyskać poradę lub wsparcie, poniżej znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc - zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

- Na świecie istnieje przekonanie, że mężczyźni nie mogą mówić o swoich problemach. Słuchaj, jeśli jesteś mężczyzną i nosisz na swoich barkach ciężar, porozmawiaj z kimś. Porozmawiaj z kimkolwiek – powiedział tuż po stoczonej walce Paddy Pimblett.

Angielski zawodnik MMA wykorzystał swoje zwycięstwo na londyńskiej gali mieszanych sztuk walki, żeby powiedzieć o przyjacielu, który popełnił samobójstwo zaledwie dzień wcześniej. - Ricky, ta walka była dla ciebie – zadeklarował. - Wolałbym, żeby mój przyjaciel płakał na moim ramieniu, niż żebym musiał iść na jego pogrzeb. Proszę, przestańmy stygmatyzować problemy mężczyzn i pozwólmy im mówić – dodał.

- Ja się bardzo cieszę, że zawodnicy, na tym poziomie szczególnie, wykorzystują media i organizacje, żeby mówić o poważnych sprawach, bo depresja jest poważną chorobą, która nie wybiera – podkreśla prezes Stowarzyszenia MMA Polska Martin Lewandowski.

Depresja u mężczyzn pozostaje społecznym tabu

Eksperci podkreślają, że problemy psychiczne mężczyzn są dużo rzadziej diagnozowane i ciągle pozostają społecznym tabu. - Mężczyzna, który przyzna się do słabości często napotyka albo postawę oceniającą, albo zachęty w stylu: nie rozklejaj się, weź się w garść – mówi psychiatra dr hab. Sławomir Murawiec.

Prezes Fundacji "Twarze Depresji" Anna Morawska-Borowiec zwraca uwagę, że mężczyźni w filmach, popkulturze, świecie walki czy sportu widzą, że mają być silni, mają się nie poddawać.

Problemy psychiczne mężczyzn są dużo rzadziej diagnozowane Shutterstock

Dlatego moment i miejsce, w którym Paddy Pimblett wypowiedział swoje słowa, mają szczególne znaczenie. – To dynamiczny sport, który właśnie kojarzy się z twardymi postaciami, z twardymi zawodnikami. Bardzo ważny taki akcent, bardzo istotny przekaz – przyznaje Martin Lewandowski.

- To bardzo ważne, żeby mężczyźni mężczyzn zachęcali do tego, żeby mówić o depresji – podkreśliła Anna Morawska-Borowiec. - To jest ważna rola nas wszystkich, żeby edukować mężczyzn – dodaje.

Objawy depresji u mężczyzn i kobiet mogą się różnić

Stąd, już na naszym podwórku, pojawiła się kampania społeczna przygotowana przez Fundację "Twarze Depresji", w której między innymi Piotr Zelt opowiedział o swojej chorobie. - Podjęcie walki z depresją, leczenie depresji jest oznaką odwagi i twardości, a nie słabości – stwierdził aktor.

Lekarze zwracają uwagę, że u mężczyzn problemy psychiczne mogą objawiać się nieco inaczej niż u kobiet, ale żadnych nie można bagatelizować. - Występują takie objawy, które mogą nam się z depresją nie kojarzyć. To może być złość, to może być pracoholizm, to mogą być wybuchy agresywne – przyznał dr hab. Sławomir Murawiec.

- Za depresją kryją się myśli samobójcze i to one powodują, że mówimy wprost, że depresja to choroba śmiertelna – podkreśla Anna Morawska-Borowiec. To choroba, którą się leczy i o której trzeba rozmawiać. Pomoc oferuje między innymi Fundacja "Twarze Depresji", działa też Antydepresyjny Telefon Zaufania fundacji Itaka.

