"To straszliwe wspomnienia". Rocznica pierwszej deportacji Polaków do Auschwitz

80 lat temu Niemcy przeprowadzili pierwszy transport Polaków do obozu Auschwitz. Z więzienia w Tarnowie deportowano 728 mężczyzn. Wśród nich znaleźli się między innym inteligenci i walczący o niepodległość. Polacy stali się pierwszymi więźniami Auschwitz. Po latach wydarzenia te wspominał jeden z pierwszych więźniów, Jerzy Bielecki, słowami: "Szczególnie utkwił mi w pamięci moment, gdy transport wjechał na dworzec w Krakowie. Wówczas z megafonów popłynął komunikat: Paryż upadł! Czuliśmy się okropnie. To straszliwe wspomnienia".

Pierwszy transport z więźniami politycznymi

20 maja 1940 r. esesman Gerhard Palitzsch przywiózł do Auschwitz 30 więźniów, niemieckich kryminalistów osadzonych w KL Sachsenhausen. Na rękach wytatuowano im numery od 1 do 30. Stworzyli oni zaczątek kadry funkcyjnej.

"To straszliwe wspomnienia"

Pociąg z wiezionymi do obozu po drodze zatrzymał się w Krakowie. Ten moment miał symboliczne znaczenie - deportowani usłyszeli wówczas o upadku Paryża. Jeden z pierwszych więźniów Jerzy Bielecki wspominał: "Szczególnie utkwił mi w pamięci moment, gdy transport wjechał na dworzec w Krakowie. Wówczas z megafonów popłynął komunikat: Paryż upadł! Czuliśmy się okropnie. To straszliwe wspomnienia. Niemcy wiwatowali!".

Moment przyjazdu do Auschwitz i pierwsze słowa kierownika obozu Karla Fritzscha wspominał m.in. Kazimierz Albin: "Fritzsch powiedział: 'Tu jest Konzentrationslager Auschwitz'. Tłumaczył Baltaziński. 'Jako element wrogi narodowi niemieckiemu będziecie internowani do końca wojny. Wszelkie przejawy buntu lub niesubordynacji będę tłumił w sposób bezwzględny. Za opór władzy, usiłowanie ucieczki - kara śmierci. Zdrowi i młodzi mają prawo żyć tu nie dłużej niż trzy miesiące. Wyjście stąd prowadzi tylko przez komin krematorium'".

Po przybyciu do Auschwitz więźniowie otrzymali numery od 31 do 758 i zostali umieszczeni w budynkach dawnego Polskiego Monopolu Tytoniowego, nieopodal terenu dzisiejszego Muzeum Auschwitz. Obóz nie był jeszcze gotowy na ich przyjęcie. Najniższy 31, otrzymał Stanisław Ryniak. - Wielokrotnie zastanawiałem się nad tym, jak to się stało, że otrzymałem numer 31 - pierwszy numer więźnia politycznego Polaka. Wiadomo, iż numerami 1-30 oznaczeni zostali więźniowie kryminalni Niemcy. Być może nazwisko moje figurowało jako pierwsze na liście transportowej, a może był to po prostu przypadek - mówił po wojnie.