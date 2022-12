Departament Stanu wydał zgodę na sprzedaż Polsce 116 czołgów Abrams. "Silne wojsko to bezpieczna Polska"

Departament Stanu USA zezwolił na sprzedaż Polsce 116 czołgów M1A1 Abrams oraz powiązanego sprzętu po cenie, która nie przekroczy 3,75 miliarda dolarów - poinformowała należąca do Pentagonu Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak napisał, że to "kolejny krok na drodze do zwiększania pancernego potencjału Sił Zbrojnych RP".

"Proponowana sprzedaż zwiększy zdolności Polski, by sprostać obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez zapewnienie wiarygodnej siły, która jest zdolna do odstraszania przeciwników i uczestniczeniu w operacjach NATO" - oznajmiła DSCA.

Według komunikatu, na zamówienie złożyło się między innymi 116 czołgów, a także 12 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules, osiem mostów czołgowych M1074 Joint Assault Bridge, sześć wozów dowodzenia M577, 26 pojazdów HMMWV (Humvee) i 26 lekkich pojazdów opancerzonych JLTV, a także karabiny maszynowe oraz dziesiątki tysięcy sztuk amunicji czołgowej.

Błaszczak: silne wojsko to bezpieczna Polska

"Za nami kolejny krok na drodze do zwiększania pancernego potencjału Sił Zbrojnych RP. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce dodatkowych 116 czołgów Abrams wraz z amunicją. Przystępujemy do negocjacji cenowych. Pierwsze dostawy możliwe w 2023r. Silne wojsko to bezpieczna Polska" - napisał we wtorek wieczorem na Twitterze wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Zgodnie z zapowiedzią polskiego MON, czołgi te mają wypełnić lukę po maszynach, które Polska ofiarowała Ukrainie. Jak mówił Błaszczak, Polska miała otrzymać te Abramsy po koszcie ich rozkonserwowania oraz pakietu części zamiennych. Są to wozy starszego typu niż 250 wcześniej zamówionych przez Polskę Abramsów M1A2 SEP v3.

Czołgi Abrams dla Polski. Cena

Komunikat opublikowany we wtorek przez Defense Security Cooperation Agency informuje, że szacowany koszt zakupu to 3,75 miliarda dolarów. Zgodnie z amerykańskimi procedurami jest to maksymalna cena, której nie można przekroczyć w negocjacjach, które teraz będą prowadzili przedstawiciele rządów Polski i USA.

Ostateczne wartości kupowanego w USA uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pozyskiwanego udziałem DSCA, są z reguły wyraźnie niższe niż te, o których agencja informuje początkowo. Przykładowo, gdy w kwietniu 2022 roku Polska kupiła w USA pierwsza partię Abramsów, kontrakt był wart 4,75 miliarda dolarów, podczas gdy komunikat DSCA opublikowany w lutym podawał wartość szacowaną na 6 miliardów.

Autor:js,ral\mtom

Źródło: PAP, tvn24.pl